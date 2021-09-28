انتهت ليلة الأبطال -بورتو (1)-(5) ليفربول.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 20:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح

يحل ليفربول ضيفا على فريق بورتو ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول المجموعة برصيد ثلاث نقاط بينما يتساوى بورتو مع أتليتكو مدريد بنقطة لكل منهما.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق82 جوووول فيرمينو بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق78 جووول فيرمينو يسجل الرابع

ق75 جووول مهدي طارمي يسجل هدف تقليص الفارق لبورتو

ق66 خروج محمد صلاح وماني وميلنر ونزول مينامينو وفيرمينو وجو جوميز

ق60 جوووووول محمد صلاح يضيف الثالث لليفربول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 جوووول ساديو ماني من صناعة ميلنر

ق43 تسديدة رائعة من هندرسون وتتحول إلى ركنية

ق33 تسديدة من جونز لكن يتصدى لها حارس مرمى بورتو

ق18 جووووول محمد صلاح يستغل خطأ مدافع بورتو ويسجل الأول

ق15 ربع ساعة سلبية بين الفريقين

ق14 نزول فابيو فييرا بدلا من أوتافيو في تبديل اضطراري لبورتو

انطلاق المباراة

ليلة الأبطال ليفربول بورتو
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