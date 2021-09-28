بعد 3 سنوات.. كانافارو يرحل عن تدريب جوانزو إيفرجراند الصيني

رحل فابيو كانافارو عن تدريب جوانزو إيفرجراند الصيني حسبما أعلن النادي اليوم الثلاثاء.

ووفقا لتقارير فأن النادي الصيني توصل لاتفاق مع كانافارو لفسخ التعاقد توفير للنفقات وبسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

ولم يستطع كانافارو العودة للصين مجددا حيث كان متوقعا أن يصل يوم الخميس الماضي.

وقاد كانافارو الفريق الأكثر تتويجا بلقب الدوري السوبر الصيني منذ 2018، إذ قادهم لتحقيق لقب الدوري 2019 وحل وصيفا في 2018 و2020.

وتعد تلك الولاية الثانية لكانافارو مع الفريق الذي قاده من قبل لويس فيليبي سكولاري ومارتشيلو ليبي من قبل، بعد رحل عن تدريب الفريق في 2015 بسبب سوء النتائج.

وفي 2016 درب كانافارو النصر السعودي لكنه رحل سريعا.

كانافارو (48 عاما) درب في 2017 فريق تيانجين كوانجيان وقادهم للتأهل للدرجة الأولى ومن ثم احتلال المركز الثالث في الدوري الصيني ليعود مجددا لقيادة جوانزو.

ودرب كانافارو كل من أندرسون تاليسكا وباولينيو في جوانزو إيفرجراند.

وإجمالا قاد كانافارو فريقه خلال ولايته الثانية في 126 مباراة فاز في 79 وتعادل في 23 وخسر 24.