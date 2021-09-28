الزمالك يعلن منح كارتيرون اللاعبين لـ راحة من المران

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 18:37

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون

أعلن الزمالك عن قرار الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء.

وقال الموقع الرسمي للنادي إن الفريق اكتفى بتدريبات خفيفة لفك العضلات في صالة الجيم بالنادي.

وخاض الفريق معسكرا مغلقا في برج العرب، استعدادا لمواجهة توسكر الكيني.

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ويستهل الزمالك مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة منافسه الكيني في دور الـ 32 ذهابا يوم 16 أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في مصر أحد يومي 22 أو 23 من شهر أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري يوم 25 أكتوبر المقبل وفقا لقرار رابطة الأندية المصرية.

على أن يتم سحب قرعة المسابقة يوم 5 أكتوبر.

الزمالك توسكر الكيني في إفريقيا
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