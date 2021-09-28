مؤتمر فاران: الضغوطات متشابهة بين يونايتد وريال مدريد.. ورغبت في الرحيل عن الملكي

شدد الفرنسي رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد أن الضغوطات في فريقه الجديد وريال مدريد متشابهة مشيرا إلى رغتبه في الرحيل عن صفوف النادي الإسباني لخوض تحد جديد.

مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة فياريال غدا على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال رافائيل فاران في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لدينا جودة كبيرة في الفريق ونعمل بجد للوصول للقمة، إنها فقط البداية ولكن لدينا مواهب وخبرات أكبر هذا العام. لدينا كل شيء لنؤمن بأنفسنا وهذا هو الوقت المناسب لذلك".

وأضاف "نحن مقتنعون بأن النتائج ستتحسن وسنفوز بعديد المباريات، الضغط يساعدنا أن نكون أكثر تركيزا على الأهداف وعلينا أن نشعر بالضغط لنقدم المزيد. نلعب على أرضنا وأعتقد أن دعم الجمهور سيكون مهما للغاية، إنها واحدة من المباريات التي تبذل فيها جهدا كبيرا ولهذا نحتاج أولد ترافورد".

وتابع عن غيابات فياريال "علينا أن نركز على أنفسنا وليس على غياباتهم، كيف نضغط عليهم ونستعيد الكرة. إنه فريق يحب الاستحواذ والسيطرة على الكرة، بشكل جماعي يجب أن نلعب مباراة جيدة لأن لديهم فريقا رائعا حتى مع الغيابات".

واستطرد بخصوص رحيله عن ريال مدريد "لقد كانت عملية طويلة، كان يجب أن أفكر في الأمر كثيرا ولم أتخذ القرار بين عشية وضحاها. كنت أرغب في الخروج من ريال مدريد بشكل جيد بعد أن قدمت كل شيء لأني أردت خوض تحد جديد وتجربة جديدة. الدوري الإنجليزي بطولة جيدة للغاية ولهذا جئت إلى هنا".

وأكمل عن فارق الضغوطات بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد "من الصعب دائما إجراء المقارنات، الأندية الكبيرة تتوقع الكثير من اللاعبين الذين ينضمون لهم. ولكن أعتقد أن الضغط متشابه بين الناديين فالتوقعات في الناديين هي الأعلى، كلا الناديين يرغبان دائما في الفوز والخسارة أو التعادل أمر سلبي للغاية".

وأتم "نعلم أن مباراة صعبة تنتظرنا، سنقاتل من أجل الاستحواذ على الكرة وألا نخسر الكرة في ميداننا تحت ضغطهم. أعتقد أنها ستكون مباراة ذات إيقاع كبير، ولدينا مهمة للفوز بهذه المباراة".

الشياطين الحمر التقوا مع فياريال في 5 مباريات سابقة، انتهت أربع منها بالتعادل السلبي والخامسة انتصرت فيها الغواصات الصفراء بركلات الترجيح في نهائي الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد خسر الجولة الأولى امام يانج بويز بهدفين مقابل هدف واحد بينما تعادل فياريال مع أتلانتا بهدفين لكل لفريق.