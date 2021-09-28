تقارير: إسبانيا تسمح قريبا بامتلاء الملاعب بالجمهور

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 16:30

كتب : عبد الرحمن فوزي

ملعب سانتياجو برنابيو

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن إمكانية وصول الحضور الجماهيري في إسبانيا للسعة كاملة خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة إن المجلس الدولي الذي يجمع بين مستشاري الصحة من جميع أنحاء البلاد سيصوت غدا الأربعاء على توسيع سعة الحضور الجماهير في كرة القدم والسلة في إسبانيا بنسبة قد تصل إلى 100%.

ووفقا لإذاعة كادينا سير فإن الموافقة على الوصول لسعة 80% يعد أمرا مفروغا منه، إذ تمت الموافقة من قبل بالفعل على الزيادة لتصل إلى 60%.

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وشددت موندو ديبورتيفو على وصول الموافقة على زيادة السعة الجماهيرية إلى 80%، لكن لا يستبعد في ضوء تطور أوضاع الوباء، أن تصل السعة إلى 100% قريبا.

ويقوم كل إقليم في إسبانيا، بما في ذلك المناطق ذات الحكم الذاتي، بتخفيض نسبة الحضور الجماهيري في حال رأى أن الوضع الوبائي يستدعي ذلك.

وتقوم الحكومة الإسبانية نهاية كل شهر، رفقة المسؤولين في الصحة، بالتصويت على نسبة الحضورالجماهيري سواء بزيادتها أو تقليصها وفقا للوضع الوبائي في البلاد.

وتعد نسبة الحضور الجماهيري المسموح بها في إسبانيا هي 60% حتى الآن مع إمكانية زيادتها في الأيام المقبلة.

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