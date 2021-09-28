مؤتمر توخيل: يوفنتوس تأثر برحيل رونالدو ولكن.. ولست مؤهلا للحديث عن لقاح كورونا

يؤمن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي أن أي فريق سيتأثر برحيل كريستيانو رونالدو وسيصبح أضعف في بعض جزئياته خلال المباريات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء للحديث عن مواجهة يوفنتوس غدا الأربعاء في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثامنة في ملعب أليانز.

وقال توخيل: "الوقت وحده كفيل بالقول وتوضيح تأثير رحيل رونالدو عن يوفنتوس".

واستدرك "لكن الأمر ليس سرا في بدون رونالدو في بعض الأجزاء سيصبح الفريق أضعف، لكن يوفنتوس يمتلك قائمة كبيرة وهذه أول مرة ألتقي به ونواجه منافسا صعبا".

وتابع المدرب الألماني حديثه "يوفنتوس فريق كبير وعانى من بعض المشاكل وبداية غير جيدة ولكنهم كانوا مقنعين في دوري الأبطال".

وبسؤاله عن تعديل نظام ضغط فريقه بعد الهزيمة ضد مانشستر سيتي قال: "نعم هذا طبيعي ويجب أن نتأقلم على نقاط قوتنا وضعفنا، لم نكن سعداء بطريقة دفاعنا ضد سيتي كنا سلبيين للغاية".

وواصل "نعم الخطة الدفاعية كانت مسؤوليتي وربما ما أدى إلى السلوك السلبي فقد دافعنا لفترة طويلة أمام منطقة الجزاء الخاصة بنا".

وعن كون فريقه مرشح للقب وهل هذا أصعب من الموسم الماضي أجاب "ربما هناك توقعات ففي الموسم الماضي أتينا من موقف لم نكن مرشحين فيه وتحسنا مع مرور المباريات والآن أصبحنا منافسا حقيقيا".

وشدد "لدينا الخبرات اللازمة التي تعني أن هناك قيمة أعلى ودافع للعب ضدنا وعلينا تقبل ذلك".

وبسؤاله عن موقفه من تلقي لاعبيه للقاح فيروس كورنا أجاب "هل لدي الحق للحديث حول الأمر؟ هذا سؤال هام يبدو أن التطعيمات حماية مناسبة وأنا حصلت عليها لكنني لا أرى نفسي في وضع يسمح لي بقول توصيات".

ويتصدر يوفنتوس المجموعة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن تشيلسي.