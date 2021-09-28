أليكس فيرجسون: هذا رأيي في تقنية الـVAR

كشف سير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد التاريخي عن رأيه في تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) التي ظهرت في الملاعب قبل سنوات.

وقال فيرجسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "تقنية حكم الفيديو المساعد عالم جديد ومختلف، بالنسبة لي إنها أكبر المشاكل التي يواجهها عالم كرة القدم".

وأضاف "في مباراة نيوكاسل يونايتد عندما انتصرنا 4-1، لم تستخدم التقنية ولو لمرة واحدة، استمتع المشجعون كثيرا، لم تتوقف المباراة لدقيقتين أو ثلاثة لمراجعة لعبة ما".

وواصل "بدأت الفكرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الوقت الذي كنت فيه في آخر أعوامي التدريبية قبل الاعتزال، لقد سألوا المدربين عن ذلك الأمر وقتها".

وتابع أسطورة تدريب الشياطين الحمر "قبل سنوات أصبحت تقنية خط المرمى جزء من اللعبة، ولم يعد يتذمر أحدًا بشأنها".

وأكمل "مع الوقت ستصبح تقنية حكم الفيديو المساعد جزء من اللعبة رغم كثرة الإعتراضات على تطبيقها، سيعتاد عليها الجميع، ويتوقفون عن التذمر".

وشدد البالغ من العمر 79 عاما "سيستمر الجدال دائما على قرارات الحكام. منذ 100 عام، كنا نتذمر ونشتكي بشأن الحكام والقرارات وسيتواصل الأمر لسنوات مقبلة".

يذكر أن تقنية حكم الفيديو المساعد بدأ تطبيقها بشكل واسع في 2018.

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