أليكس فيرجسون: هذا رأيي في تقنية الـVAR

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 15:22

كتب : FilGoal

تقنية الفيديو - كأس العالم للأندية

كشف سير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد التاريخي عن رأيه في تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) التي ظهرت في الملاعب قبل سنوات.

وقال فيرجسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "تقنية حكم الفيديو المساعد عالم جديد ومختلف، بالنسبة لي إنها أكبر المشاكل التي يواجهها عالم كرة القدم".

وأضاف "في مباراة نيوكاسل يونايتد عندما انتصرنا 4-1، لم تستخدم التقنية ولو لمرة واحدة، استمتع المشجعون كثيرا، لم تتوقف المباراة لدقيقتين أو ثلاثة لمراجعة لعبة ما".

أخبار متعلقة
وفاة هانت أسطورة ليفربول وبطل العالم 1966 برونو يسهب في الإشادة بفاران بينت يختار صلاح ضمن أفضل 11 لاعبا في تاريخ الدوري الإنجليزي ويوضح أسبابه ماذا فعل صلاح أمام بورتو من قبل

وواصل "بدأت الفكرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الوقت الذي كنت فيه في آخر أعوامي التدريبية قبل الاعتزال، لقد سألوا المدربين عن ذلك الأمر وقتها".

وتابع أسطورة تدريب الشياطين الحمر "قبل سنوات أصبحت تقنية خط المرمى جزء من اللعبة، ولم يعد يتذمر أحدًا بشأنها".

وأكمل "مع الوقت ستصبح تقنية حكم الفيديو المساعد جزء من اللعبة رغم كثرة الإعتراضات على تطبيقها، سيعتاد عليها الجميع، ويتوقفون عن التذمر".

وشدد البالغ من العمر 79 عاما "سيستمر الجدال دائما على قرارات الحكام. منذ 100 عام، كنا نتذمر ونشتكي بشأن الحكام والقرارات وسيتواصل الأمر لسنوات مقبلة".

يذكر أن تقنية حكم الفيديو المساعد بدأ تطبيقها بشكل واسع في 2018.

أليكس فيرجسون مانشستر يونايتد تقنية الـVAR VAR
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر توخيل: يوفنتوس تأثر برحيل رونالدو ولكن.. ولست مؤهلا للحديث عن لقاح كورونا 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أليكس فيرجسون: هذا رأيي في تقنية الـVAR 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أراوخو: بدأت مسيرتي كمهاجم.. ونتطلع للفوز بكل شيء 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر سولشاير: رونالدو يستمتع باللعب ضد فياريال.. وأنا هنا من أجل الفوز 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – فيوتشر يضم مروان محسن.. واتفاق مع ناصر ماهر ساعة | الدوري المصري
مؤتمر إيمري: أحترم يونايتد لكن لا أخشاه.. وأعرف ما يتعرض له سولشاير ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب جنوب إفريقيا يكشف حديثه مع بيرسي تاو قبل استبعاده ساعة | الدوري المصري
إصابة كانتي بفيروس كورونا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري