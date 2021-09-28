برونو يسهب في الإشادة بفاران

يؤمن برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد أن دفاع فريقه زادت صلابته بانضمام رافاييل فاران من ريال مدريد خلال الصيف.

وقال برونو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "فاران يمتلك ثقافة الفوز. الكل يعلم ذلك، أعتقد أنه يتمتع بعقلية رائعة".

وأضاف النجم البرتغالي عن زميله الفرنسي "إنه شخص رائع ويعمل بجد ويدعم الجميع دائمًا ليقدموا أفضل ما لديهم".

وواصل "لقد كان رافاييل رائعا لكن لا يمكننا أن ننسى اللاعبين الآخرين، فيكتور ليندلوف أيضًا بدأ الموسم بشكل رائع. انضم إيريك بايلي للفريق مؤخرًا بسبب مشاركته في الأولمبياد، لكنه لاعب نثق به كثيرًا. هاري ماجواير نعلم بالفعل أن أداؤه جيد حقا".

وتابع "في الوقت نفسه، لدينا فيل جونز يعود للملاعب بعد مشاركته مع فريق تحت 23 عامًا".

وأردف "نحن سعداء حقًا بعودته بعد غياب طويل جدًا بالنسبة له. كان من الصعب عليه البقاء خارج الفريق لفترة طويلة".

واستمر "النقطة الأساسية هي أن الجميع مستعدين لبذل قصارى جهدهم داخل الملعب، لدينا جميعًا صفات مختلفة، ورافاييل لديه صفات مختلفة عن فيكتور وهاري وإيريك وفيل، لذلك يمكنهم جميعًا إضافة أشياء مختلفة إلى الفريق".

ويستعد يونايتد لملاقاة فياريال في ثاني جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

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