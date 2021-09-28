بينت يختار صلاح ضمن أفضل 11 لاعبا في تاريخ الدوري الإنجليزي ويوضح أسبابه الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 12:42 كتب : FilGoal محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول في كريستال بالاس محمد صلاح دارين بينت ليفربول توتنام نرشح لكم أخر الأخبار مؤتمر إيمري: أحترم يونايتد لكن لا أخشاه.. وأعرف ما يتعرض له سولشاير 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا مدرب جنوب إفريقيا يكشف حديثه مع بيرسي تاو قبل استبعاده 12 دقيقة | الدوري المصري سكاي: كانتي يغيب عن تشيلسي أمام يوفنتوس وساوثامبتون 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا مؤتمر كومان: التأهل ليس محسوما.. وفاتي مازال لديه طريق طويل ليقطعه 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا الإسماعيلي يكشف سبب عدم استمرار إيهاب جلال مع الفريق 39 دقيقة | الدوري المصري وفاة هانت أسطورة ليفربول وبطل العالم 1966 ساعة | أوروبا برونو يسهب في الإشادة بفاران ساعة | الدوري الإنجليزي في الدرجة الثانية - بايونيرز لـ في الجول: نجحنا في ضم حسام باولو ساعة | مصر التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مدرب جنوب إفريقيا يكشف حديثه مع بيرسي تاو قبل استبعاده بينت يختار صلاح ضمن أفضل 11 لاعبا في تاريخ الدوري الإنجليزي ويوضح أسبابه نصر عزام لـ في الجول: الزمالك يحاول إيقاف قرار منعه من القيد بشكل مؤقت الإسماعيلي يكشف سبب عدم استمرار إيهاب جلال مع الفريق الزمالك لـ في الجول: فيفا أخطرنا بأحقية النادي في قيد سيف الدين الجزيري الأكثر مشاهدة 1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 1 كريستال بالاس 1 برايتون انتهت الدوري الإسباني 1 سيلتا فيجو 0 غرناطة انتهت الدوري الإيطالي 1 فينيسيا 1 تورينو انتهت دوري نجوم قطر 2 الريان 2 الخور انتهت دوري نجوم قطر 0 الوكرة 0 الأهلي انتهت دوري أبطال أوروبا - بورتو - ليفربول لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - ميلان - أتليتكو مدريد لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد - شيريف لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - شاختار دونتسك - إنتر ميلان لم تبدأ 18:45 دوري أبطال أوروبا - يوفنتوس - تشيلسي لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - بنفيكا - برشلونة لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ - دينامو كييف لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - مانشستر يونايتد - فياريال لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - أتالانتا - يانج بويز لم تبدأ 18:45