فرديناند ينتقد سولشاير: لا أعرف ما هو أسلوب يونايتد.. الفريق يعتمد على الفردية

انتقد ريو فرديناند مدافع وقائد مانشستر يونايتد السابق أولي جونار سولشاير المدير الفني الحالي للفريق متهما إياه بعدم انتهاج أسلوب لعب معين.

وتحدث فرديناند لقناته الرسمية عبر موقع "يوتيوب" قائلا: "مع أولي، مازلت أحاول معرفة سمة مانشستر يونايتد".

وأكمل "ما هي الأساسيات المحددة التي تجعلهم يحققون النتائج؟".

وأضاف زميل سولشاير السابق في يونايتد "حتى الآن بالنسبة لي كان الأمر دائما يتعلق بالاعتماد على ماركوس راشفورد أو برونو فيرنانديز أو بول بوجبا للحصول على بعض اللحظات الجيدة".

وأردف "أعرف أن هناك بعض الملامح تظهر في اللعب أحيانا لكنها ليست ملامح نراها باستمرار وتحدث بشكل متتالي".

وواصل فرديناند "عندما يحصل بوجبا أو برونو على الكرة ترى اللاعبين يركضون لمسافات طويلة ولا ترى أسلوب لعب من خارج الملعب يظهر لي مثلما يحدث مع الفرق الأخرى".

وأتم فرديناند حديثه قائلا: "أود أن أعرف ما هي الأساسيات التي يعمل عليها أولي للحصول عليها؟".

وخسر يونايتد ثلاث مباريات خلال 11 يوما من يانج بويز في دوري أبطال أوروبا ووست هام في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة وأستون فيلا في الدوري.

ويحتل يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب بريميرليج بـ13 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر.