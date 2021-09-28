فرديناند ينتقد سولشاير: لا أعرف ما هو أسلوب يونايتد.. الفريق يعتمد على الفردية

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 10:44

كتب : FilGoal

فرديناند

انتقد ريو فرديناند مدافع وقائد مانشستر يونايتد السابق أولي جونار سولشاير المدير الفني الحالي للفريق متهما إياه بعدم انتهاج أسلوب لعب معين.

وتحدث فرديناند لقناته الرسمية عبر موقع "يوتيوب" قائلا: "مع أولي، مازلت أحاول معرفة سمة مانشستر يونايتد".

وأكمل "ما هي الأساسيات المحددة التي تجعلهم يحققون النتائج؟".

أخبار متعلقة
فيرجسون يكشف أكثر لاعب ندم على عدم ضمه لـ يونايتد تقرير: ماتا يفكر في الرحيل عن يونايتد مواعيد مباريات الثلاثاء 28-9-2021 والقنوات الناقلة.. قمة سيتي وسان جيرمان ولقاء ليفربول

وأضاف زميل سولشاير السابق في يونايتد "حتى الآن بالنسبة لي كان الأمر دائما يتعلق بالاعتماد على ماركوس راشفورد أو برونو فيرنانديز أو بول بوجبا للحصول على بعض اللحظات الجيدة".

وأردف "أعرف أن هناك بعض الملامح تظهر في اللعب أحيانا لكنها ليست ملامح نراها باستمرار وتحدث بشكل متتالي".

وواصل فرديناند "عندما يحصل بوجبا أو برونو على الكرة ترى اللاعبين يركضون لمسافات طويلة ولا ترى أسلوب لعب من خارج الملعب يظهر لي مثلما يحدث مع الفرق الأخرى".

وأتم فرديناند حديثه قائلا: "أود أن أعرف ما هي الأساسيات التي يعمل عليها أولي للحصول عليها؟".

وخسر يونايتد ثلاث مباريات خلال 11 يوما من يانج بويز في دوري أبطال أوروبا ووست هام في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة وأستون فيلا في الدوري.

ويحتل يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب بريميرليج بـ13 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر.

فرديناند مانشستر يونايتد سولشاير
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر إيمري: أحترم يونايتد لكن لا أخشاه.. وأعرف ما يتعرض له سولشاير 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب جنوب إفريقيا يكشف حديثه مع بيرسي تاو قبل استبعاده 13 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: كانتي يغيب عن تشيلسي أمام يوفنتوس وساوثامبتون 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كومان: التأهل ليس محسوما.. وفاتي مازال لديه طريق طويل ليقطعه 23 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الإسماعيلي يكشف سبب عدم استمرار إيهاب جلال مع الفريق 40 دقيقة | الدوري المصري
وفاة هانت أسطورة ليفربول وبطل العالم 1966 ساعة | أوروبا
برونو يسهب في الإشادة بفاران ساعة | الدوري الإنجليزي
في الدرجة الثانية - بايونيرز لـ في الجول: نجحنا في ضم حسام باولو ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري