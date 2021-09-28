ميهوب: الأهلي لم يتحدث معي للعمل في الجهاز الفني.. ولم أنتقد موسيماني

كشف علاء ميهوب نجم الأهلي السابق عن حقيقة عودته للعمل في الجهاز الفني للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وقال ميهوب عبر قناة صدى البلد: "إدارة الأهلي لم تتحدث معي بشأن العمل في الجهاز الفني المساعد لموسيماني".

وأضاف "لا يوجد لدي أي مشكلة مع موسيماني، ولا أستطيع أن أرفض طلب للنادي الأهلي".

وأكمل "لم أنتقد موسيماني ولا أستطيع ذلك وكل احترام له ويسعدني العمل معه ولا أستطيع رفض طلب للأهلي".

وأتم تصريحاته "اسمي من بين المرشحين للعمل في الجهاز الفني للأهلي في الفترة المقبلة، وحتى الآن لا أعرف ماذا سيحدث".