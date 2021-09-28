برايتون يفرط في الصدارة بتعادل قاتل مع كريستال بالاس

تعادل برايتون مع كريستال بالاس بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم كريستال بالاس عن طريق ويلفريد زاها من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ونفذها بنجاح على يسار يمين الحارس.

وفي الدقيقة الـ 77 كاد جوردان أيو أن ينهي المباراة مستغلا خطأ كوكوريا الذي فقد الكرة ليمرر زاها لأيو الذي انفرد بالمرمى ولكنه لم ينهي الكرة في الشباك بشكل سليم.

وفي الدقيقة الـ 95 تلقى نيل موباي تمريرة رائعة من جويل فيلتمان خادعت دفاعات كريستال بالاس لينفرد بالمرمى ويضع الكرة من فوق الحارس دافيد جايتا بطريقة رائعة ليحرز هدف التعادل.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد برايتون للنقطة الـ 13 في المركز السادس وبفارق نفقطة واحدة عن المتصدر ليفربول، كما ارتفع رصيد كريستال بالاس للنقطة السادسة في المركز الـ 15.

ويلتقي برايتون في المباراة المقبلة مع أرسنال على أرضه يوم السبت 2 أكتوبر.

بينما سيستضيف كريستال بالاس فريق ليستر سيتي في الجولة المقبلة يوم الأحد 3 أكتوبر.