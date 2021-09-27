فرديناند: صلاح لا يحصل على التقدير الذي يستحقه.. هو من أفضل المهاجمين في العالم

يؤمن ريو فرديناند مدافع وقائد مانشستر يونايتد السابق أن محمد صلاح نجم ليفربول لا يحصل على التقدير الذي يستحقه.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وسجل صلاح هدفا في شباك برينتفورد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي وكان رقم 100 له مع ليفربول في بريميرليج.

وأصبح صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل لذلك العدد من الأهداف مع النادي.

كما أصبح صلاح خامس أكثر لاعب يصل لذلك الرقم في تاريخ المسابقة مع نادي واحد بعد تيري هنري (أرسنال) وسيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) وهاري كين (توتنام) وآلان شيرار (نيوكاسل).

وتحدث فرديناند لقناته الرسمية عبر موقع "يوتيوب" ردا عن إن كان صلاح يحصل على التقدير الذي يستحقه قائلا: "لا، نحتاج لعمل مقطع كامل عن صلاح".

وأردف "هو خامس أسرع لاعب يسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي مع حقيقة إنه يلعب كجناح وليس كمهاجم رقم تسعة".

وواصل "اذهبوا وشاهدوا ما يفعله صلاح، هو يهيمن ويدمر اللاعبين أصحاب المستوى العالي بشكل اعتيادي، يجعل المباراة تبدو سهلة والكرة تصبح سهلة".

وأردف "عندما يفعل لاعب ما يفعله صلاح بنفس السرعة التي يلعب بها فهذا يخبرك أنه لاعب من مستوى عال، والجوائز لا تكذب، صلاح لديه كل شيء".

وتابع "أتحدث مع بعض الأشخاص حول صلاح ويخبرونني حول طريقة عمله ولعبه وتركيزه وعقليته وهوسه بكرة القدم وبتسجيل الأهداف وبمنافسته على صدارة الهدافين".

وواصل "كل مباراة هو يحصل على فرصة أو فرصتين يصنعهم لنفسه أو يتم وضعها على طبق من أجله".

وأتم لاعب منتخب إنجلترا السابق "إنه قاتل مطلق، لذا عندما نتحدث عن أفضل المهاجمين في عالم كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، نعم يجب أن نذكر اسم صلاح في تلك المحادثة".