رئيس دورتموند: ما يحدث مع سانشو في يونايتد يؤلم روحي

أبدى هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند حزنه بسبب طريقة المعاملة التي يتعرض لها جادون سانشو لاعبه السابق في فريقه الجديد مانشستر يونايتد.

وقال فاتسكه في تصريحاته لـ "سبورت 1": "أحب جادون، حين تراه يلعب يثير الدموع في عينك. حصوله على القليل من الاعتبار (في مانشستر يونايتد) يؤلم روحي".

وأضاف "أعتقد أن مشكلته في كونه ليس أساسيا مع المنتخب الإنجليزي. هذه القائمة رغم كل شيء لم تصل إلى مستوى الأفضل في البريميرليج".

وكان فاتسكه رافضا لفكرة بيع سانشو في صيف 2020، إلا أنه وافق في نهاية المطاف خلال الصيف الماضي أمام إصرار الشياطين الحمر ورغبة اللاعب.

ولكن منذ ذلك الوقت، حصل لاعب أكاديمية مانشستر سيتي السابق على مشاركتين فقط بصفة أساسية، وأكمل 90 دقيقة لمرة واحدة فقط، ولم يتم استخدامه كبديل في آخر المباريات التي شهدت خسارة يونايتد أمام أستون فيلا بهدف نظيف.

يأتي ذلك بعد أن كان سانشو جناحا بارزا للغاية في الدوري الألماني، حيث خاض 137 مباراة مع دورتموند، سجل خلالها 50 هدفا وصنع 64.

على الرغم من ذلك، وتحديدا بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، انتقل ميسون جرينوود من موقع المهاجم إلى الجناح الأيمن، وبات خيارا مفضلا على سانشو.

يذكر أن صفقة سانشو -21 عاما- تمت في سوق الصيف مقابل 73 مليون جنيه استرليني، رفقة رافاييل فاران ورونالدو كأهم صفقات الصيف.