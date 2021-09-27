سكاي: لا نية لإقامة الدوري الإنجليزي بـ39 جولة

لا توجد نية لدى الدوري الإنجليزي "بريميرليج" في إقامة جولة إضافية للمسابقة بعد انتشار أنباء حول عودة المقترح الذي تم رفضه قبل 13 عاما للواجهة مجددا.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الإثنين فإن رابطة بريميرليج ليس لديها نية في إقامة المسابقة بـ39 جولة.

في المقابل فإن الأندية وفقا للتقرير تناقش كيفية جعل المباريات التحضيرية للموسم أكثر تنافسية.

ما هو المقترح؟

في عام 2008 كان هناك مقترح ينص على إقامة جولة إضافية للدوري الإنجليزي تدخل نتيجة مبارياتها في جدول الترتيب.

ولكن ستقام تلك الجولة الإضافية خارج إنجلترا ويتم تحديد المتنافسين فيها عن طريق القرعة.

وستقام المباريات العشرة عبر خمس مدن وفي فترات مختلفة لزيادة شعبية الدوري الإنجليزي.

لكن تم رفض المقترح من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومن المشجعين والمدربين.

ذلك قبل أن تشير بعض الأنباء لعودة ذلك المقترح للواجهة مجددا خلال الفترة الحالية وهو ما نفته "سكاي".