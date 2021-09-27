شوقي غريب لـ في الجول: اتحاد الكرة يثق في أننا سنصنع جيلا جديدا لمنتخب مصر

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 19:33

كتب : FilGoal

شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي

وجه شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الشكر لاتحاد الكرة على تعينه مجددا في ذلك المنصب.

وأعلن اتحاد الكرة تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لمنتخب مصر الأولمبي مواليد 2001. (طالع التفاصيل)

وقال شوقي غريب لـFilGoal.com: " أشكر اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد على دعمهم لي واختيارهم لأن أكون مدربا للمنتخب الأولمبي لأكمل مسيرة المنتخب في المرحلة المقبلة وذلك يدل على ثقة اتحاد كرة القدم الكبيرة لأن أكون مدرب المنتخب بعد ما حققناه خلال السنوات الثلاثة الماضية".

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وأضاف "حققنا لقب بطولة إفريقيا تحت 23 سنة ونجحنا في الوصول لدور الـ8 في الأولمبياد وكان لدينا طموح أكبر ولكن في ظل ظروف الإصابات والغيابات ما وصلنا له يعتبر نجاحا كبيرا".

وأكمل "النجاح الأكبر لجهاز المنتخب الأولمبي هو أننا صنعنا جيلا جديدا لمصر يمثل العدد الأكبر من قوام المنتخب الأول من اللاعبين الذي اخترتهم وعملت معهم طوال السنوات الماضية".

وواصل "وذلك ما منح اتحاد الكرة رغبة في إكمال الجهاز الفني مهمته في تكوين جيلا جديدا لإكمال مع الجيل الحالي للمنتخب وحتى يكون لدينا استمرارية في صنع لاعبين صغار ذو موهبة كبيرة لتطوير نفسهم وتطوير المنتخب".

واستمر في تصريحاته "الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي سيعقد جلسة مع مجاهد لتحديد خطة المرحلة المقبلة".

وأتبع "ننتظر قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة للبطولة المجمعة التي تؤهل لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024".

وأتم تصريحاته "مصر بها مجموعة مميزة من اللاعبين في المرحلة السنية للمنتخب الأولمبي سنحاول اختيار أفضلهم للمنتخب في الفترة المقبلة".

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