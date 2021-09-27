في ولاية ثالثة.. شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 18:45

كتب : أحمد الخولي

شوقي غريب - تتويج المنتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

أعلن اتحاد كرة القدم المصري برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد، تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لمنتخب مصر الأولمبي مواليد 2001.

ووافق الاتحاد المصري لكرة القدم على توصية نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد بتعيين شوقي غريب مدربا للمنتخب الأولمبي.

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ويتكون الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي من:

شوقي غريب مديرا فنيا

متعمد جمال مدربا عاما

وائل رياض مدربا

طارق سليمان مدربا لحراس المرمى

كمال عبد الواحد مخططا للأحمال

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتولى فيها شوقي غريب تدريب منتخب مصر الأولمبي، بعدما قاد المنتخب خلال تصفيات أولمبياد أثينا 2004.

وأيضا قاد الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية السابقة في طوكيو 2020، وخلالها خرج منتخب مصر من دور الثمانية بالخسارة أمام البرازيل.

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كما وافق الاتحاد على توصية فينجادا بتعيين محمد وهبة مديرا فنيا لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006، مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني.

كذلك قرر الاتحاد تعيين علاء عبد العزيز مديرا للمنتخب الأولمبي وأيمن حفاظ مديرا لمنتخب الشباب مواليد 2003، وأيمن زين طبيبا للمنتخب الأولمبي.

واختار الاتحاد وليد العطار المدير التنفيذي، رئيسا لبعثة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة إلى الكونغو لخوض مباراة العودة في تصفيات كأس العالم، تعيين المستشار راغب الرفاعي رئيسا للجنة تراخيص الأندية.

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