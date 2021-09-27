عضو الزمالك يتحدث عن موقف كارتيرون والتجديد لبنشرقي

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 16:58

كتب : FilGoal

كارتيرون - الزمالك

شدد حسام المندوه عضو إدارة الزمالك على أن باتريس كارتيرون لن يرحل عن الفريق في الفترة المقبلة.

وقال المندوه في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "يتردد كلام وشائعات عديدة عن الزمالك، نؤكد أن كارتيرون مستقر ومقتنع بالأداء في هذه الفترة".

وأضاف "الموضوع لا يشغل بال أحد، التجديد تم بشكل محترم وكما يجب أن يكون".

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وشدد "لا نريد أي كلام إضافي عن القرارات الرسمية الصادرة عن النادي، اجعلوا الزمالك المصدر الوحيد للمعلومة أو المتحدث الرسمي للنادي في ظل انتشار وسائل الإعلام".

وتابع "ليس لدي معلومة بشأن تفاوض ناد مصري مع كارتيرون، ولكنها شائعة تضاف إلى أخبار أخرى مثل أن كارتيرون سافر ولن يعد وأنه توجه إلى فرنسا من شرم الشيخ".

ونفى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، ما تردد حول تفاوضه مع أحد الأندية الإماراتية في وقت سابق.

وقال كارتيرون لـ FilGoal.com: "لم أتفاوض مع أي ناد إماراتي مطلقا، كيف يحدث ذلك وأنا لدي اتفاق مسبق مع إدارة الزمالك ورئيس النادي حسين لبيب بتجديد العقد؟".

وشدد "تحدث معي رئيس النادي حول تجديد العقد قبل نهاية الموسم ورحبت بذلك حتى قمت بالتجديد".

في وقت سابق، كارتيرون جدد تعاقده مع الزمالك لمدة ثلاث سنوات. (طالع التفاصيل)

وعن أزمة القيد تحدث المندوه قائلا "الشؤون القانونية تبحث الأمر، هناك مشاورات دائمة مع الاتحاد الدولي (فيفا) لإيجاد حل.. لا يمكن القول إننا وصلنا لحل نهائي، ولكننا وسط المعركة، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق".

وعن التجديد لأشرف بنشرقي، أوضح "هناك مفاوضات حول نقطة اختلاف، ولجنة الكرة تسعى باستمرار وهناك مفاوضات مع اللاعب، وإذا طالت المفاوضات فهذا أمر وارد، كل شيء متفق عليه ما عدا بند واحد، حفاظا على حقوق النادي".

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

باتريس كارتيرون الزمالك أشرف بنشرقي
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