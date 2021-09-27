جوارديولا يتحدث عن مواجهة ميسي

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن مواجهة ليونيل ميسي بقميص باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء.

يواجه سيتي منافسه سان جيرمان في ثاني جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في مواجهة بين بيب وميسي، أصدقاء الأمس في برشلونة.

وقال جوارديولا عن مواجهة ميسي "هذا النوع من اللاعبين يتحدث عن نفسه على أرض الملعب".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع ناديه "ما فعله في مسيرته أكثر من استثنائي ونأمل أن يلعب يوم الثلاثاء لصالح جودة المباراة".

وتابع "المواجهة السابقة أمام باريس أصبحت من الماضي. لقد كانوا فريقا رائعا وكانت مباراة صعبة والآن لديهم ميسي".

ميسي جاهز لمواجهة سيتي

وشدد "إنهم منافسون أقوياء. هي مباراة جديدة في مرحلة المجموعات، ستكون مختلفة. سنرى".

وتحدث عن فريقه قائلا "روبن دياش وإيمريك لابورت يلعبان بشكل جيد، لكنني أعلم أن جون ستونز سيكون جاهزا، إنه لاعب رائع وسيظهر الجودة التي يتمتع بها".

وواصل "أحيانا نلجأ إلى تدوير الفريق، لذلك عليك اللعب بشكل جيد في كل مرة تشارك فيها".

وأكمل "ستونز يحتاج إلى دقائق للعب. انضم متأخرا لفترة الاعداد وبعد ذلك أصيب عندما عاد، انضم إلى المنتخب وأصيب. الآن بعد أسبوع، عشرة أيام، سيتدرب معنا مرة أخرى".

وأتم "نحن لا ندافع جيدا فقط لأننا نملك مدافعين جيدين، لكن لأن الجميع يضعون قلوبهم وروحهم من أجل بعضهم البعض".

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