ميسي جاهز لمواجهة سيتي

يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان سيكون جاهزا لمواجهة مانشستر سيتي يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وظهر ميسي في تدريب يوم الإثنين كما نشر موقع باريس سان جيرمان بعد شفاءه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

قبل يومين، قال ماوريسيو بوكيتينو: "ميسي بدأ الركض، سنقيم وضعه ونتمنى أن يتحسن. لننتظر عودته، ولكن في كل الأحوال يجب أن نتعامل بحذر وفي الأيام المقبلة سنرى مدى تطور الأمور".

وأضاف "يوم الأحد ستكون لدينا إمكانية تقديم مستجدات إيجابية. نتمنى أن يسير كل شيء على النحو الصحيح وسيكون متاحا مرة أخرى. نتمنى أن يتمكن من اللعب ضد مانشستر سيتي".

وتعرض ميسي لكدمة في عظام ركبته اليسرى، بحسب ما أثبتته الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي، وذلك خلال مباراة الفريق ضد ليون، ليغيب عن مباراة ميتز يوم الأربعاء، كما غاب عن مباراة مونبلييه هذا الأسبوع.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المركز الثاني في مجموعته بنقطة واحدة حققها من التعادل مع كلوب بروج في الجولة الأولى.

بينما يتصدر سيتي المجموعة بـ3 نقاط حققها من الفوز على لايبزيج.

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