"أكثر من مجرد كرة قدم".. لاعب إنجلترا يقترب من تمثيل سيراليون في أمم إفريقيا

يعمل الاتحاد السيراليوني لكرة القدم، على إتمام إجراءات ضم ستيفن كولكر لصفوف منتخبه الوطني في كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

كاولكر سبق له اللعب في أندية توتنام هوتسبير، وسوانزي سيتي، وكارديف سيتي، وكوينز بارك رينجرز، وساوثامبتون، وليفربول.

ويحق لـ كولكر تمثيل سيراليون رغم ولادته في إنجلترا، إذ يمتلك الجنسية من خلال جده.

كما يمكنه تمثيل منتخب إسكتلندا بسبب امتلاك جدته للجنسية الإسكتلندية.

وخاض كولكر مباراة دولية مع منتخب إنجلترا عام 2012 وديًا أمام السويد، لكنه لم يعد لتمثيل الأسود الثلاثة.

مؤخرا، تواصل الاتحاد السيراليوني مع كولكار من خلال كارلتون كول –لاعب تشيلسي ووست هام يونايتد السابق- الذي ينحدر من أصول سيراليونية.

ويبدو أن كولكر (29 عاما) لاعب غازي عنتاب التركي، منفتح للغاية على فكرة تمثيل سيراليون.

وصرّح كولكر لموقع The Athletic: "سيراليون دولة قريبة إلى قلبي، وقد شعرت بالترحيب دائما هناك، زيارة قرية جدي كانت تجربة رائعة".

وأضاف: "اتحاد الكرة في سيراليون تواصل معي عبر كارلتون كول، فأمه من سيراليون".

وواصل: "لقد تأهلوا لكأس الأمم الإفريقية لأول مرة منذ 25 عاما، وأنا قد أضيف بعضا من الخبرة للمجموعة، إنهم في طور التطور ولديهم تطلعات بالتأهل إلى كأس العالم".

وتابع: "إنها تجربة لا تُصدَق بالنسبة لي، أكثر من مجرد لعب كرة القدم. تمثيل سيراليون سيكون شيئا أفتخر به عندما أتطلع إلى مسيرتي".

وأتم: "سيتوجب عليّ أن أقدّم ما يشفع لي للعب بشكل أساسي، لكنها تجربة لا أطيق الانتظار لخوضها".

وزار كولكر دولة سيراليون بشكل دوري في آخر 5 سنوات، وانخرط في العديد من الأعمال الخيرية.

وساهم كولكر في جمع مبلغ 76 ألف جنيه إسترليني لإعادة ترميم مدرسة، كما ساعد في جمع تبرعات لأجل المجتمعات التي تضررت من وباء إيبولا.

ويلعب كولكر معارا من فنربخشة إلى غازي عنتاب منذ مطلع الموسم الجاري.

وشارك كولكر مع منتخب بريطانيا في دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012 وظهر في كل مبارياتها الثلاثة بشكل أساسي.

كما مثّل الفئات العمرية الصغرى لمنتخب إنجلترا، وشارك في بطولة أوروبا تحت 19 عاما في 2010، وبطولة أوروبا تحت 21 عاما في 2013.

على جانب آخر، يستعد منتخب سيراليون لمشاركة تاريخية في الكاميرون 2022 بشهر يناير المقبل.

ويقود منتخب سيراليون المدرب جون كايستر الذي وُلد في مانشستر، لكّنه مثّل منتخب سيراليون على المستوى الدولي قبل أن يتولى تدريبه.

وشارك منتخب سيراليون في كأس الأمم الإفريقية مرتين فقط من قبل، بنسختي 1994 و1996، ولم يتجاوز الدور الأول.

وتتواجد سيراليون في نسخة 2021 بالمجموعة الخامسة الصعبة رفقة الجزائر، وكوت ديفوار، وغينيا الاستوائية.

وتخوض سيراليون مباريات ودية أمام جنوب السودان، والمغرب، وجامبيا استعدادا لأمم إفريقيا، ويأمل كولكر في الحصول على التصريح الذي يؤهله لتمثيل سيراليون قبلها.