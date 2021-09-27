استبعاد بيرسي تاو من قائمة جنوب إفريقيا النهائية لتوقف أكتوبر

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 13:31

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - جنوب إفريقيا

قرر هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، استبعاد بيرسي تاو لاعب الأهلي من قائمة البافانا بافانا النهائية لمعسكر أكتوبر المقبل.

وانضم تاو للقائمة الأولية المكونة من 34 لاعبا في 21 سبتمبر الماضي، قبل أن يبتعد عن القائمة النهائية للإصابة.

وكان ثولاني نجومبيا طبيب منتخب جنوب إفريقيا قد صرح مساء أمس الأحد أن تاو غير جاهز للانضمام إلى معسكر البافانا بافانا.

وتلعب جنوب إفريقيا مباراتين في تصفيات كأس العالم، الأولى أمام إثيوبيا يوم 9 أكتوبر، والثانية أمام نفس المنافس يوم 12 أكتوبر.

وشارك تاو في مباراتي زيمبابوي وغانا بالجولتين الأولى والثانية، قبل أن يحضر للأهلي ويُكتشَف إصابته في العضلة الضامة.

وغاب تاو جراء تلك الإصابة عن كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش، وثمن نهائي كأس مصر أمام إنبي.

وتمتلك جنوب إفريقيا 4 نقاط من أول جولتين، وتسعى للوصول للمونديال الأول لها منذ 2010.

ويمتلك تاو 29 مباراة دولية مع البافانا بافانا، سجل خلالها 13 هدفا.

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