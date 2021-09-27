كراوتش: صلاح ظاهرة وأحد أعظم لاعبي العصر الحديث

وصف بيتر كراوتش مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق محمد صلاح بالظاهرة وبأنه أحد أعظم لاعبي العصر الحديث.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال كراوتش لجريدة ديلي ميل: "محمد صلاح ظاهرة، ومع ذلك لا يحظى بالتقدير الكافي ولا يمكنني أن أضع إصبعي على السبب".

وأضاف "ربما يرجع ذلك إلى أن الأرقام التي يحققها كل موسم أصبحت هي القاعدة".

وتابع "حين تقارن صلاح بفيرناندو توريس ولويس سواريز للحظة، ستجد أنهما حظيا بمرتبة أعلى من التقدير، ولهما مكانة خاصة في قلوب جماهير ليفربول، رغم أن أرقام صلاح تتفوق على أرقامهما بسهولة".

وواصل "ستنظر إلى استمرارية صلاح في التألق وتصل إلى استنتاج مفاده أنه أحد أعظم لاعبي العصر الحديث".

وشدد مهاجم توتنام وستوك سيتي السابق "صلاح حسم مكانه ضمن أفضل 11 لاعبا في تاريخ ليفربول".

ويعتقد أن "أفضل شيء يمكن أن يفعله صلاح هو توقيع عقد لمدة 5 سنوات مع ليفربول، والاستمرار في أنفيلد حتى نهاية مسيرته ليصبح أسطورة في النادي".

عقد الدولي المصري مع ليفربول يمتد حتى صيف 2023.

وأكمل "لابد أن تكون أولوية ليفربول الآن هي التأكد من موافقة صلاح على توقيع عقد جديد. إنه أفضل صفقة يمكن أن يبرمها الفريق. لقد نجح ليفربول في تمديد تعاقد كل نجوم الفريق باستثناء صلاح الهداف الأول للريدز".

ليفربول جدد تعاقده الصيف الحالي مع أليسون بيكر وفيرجل فان دايك وترينت ألكساندر أرنولد وأندرو روبرتسون ونات فيليبس وجوردان هندرسون وفابينيو وأدريان وهيرفي إيليوت وكايمهين كيليهر.

وأردف كراوتش "هدافو الفرق يستحقون المال، وصلاح يفوز بالمباريات".

واستمر "ريال مدريد ربما يسعى لضمه لكن لماذا يذهب إلى هناك؟ لا يوجد فريق على هذا الكوكب يمكنه الانضمام إليه في هذه المرحلة أفضل من ليفربول".

واستدرك "إذا ذهب إلى مكان آخر في الدوري الإنجليزي، فسيخسر ما بناه في أنفيلد، كما أن باقي الوجهات الأوروبية تحتاج إلى التفكير بهدوء أولا".

وأتم مهاجم إنجلترا السابق "أي فريق يريد صلاح، نهمه على التسجيل لا يصدق، فهو ينجح في التسجيل بغض النظر عن طريقة لعب ليفربول".





























































ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 210 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 131 هدفا وأرسل 49 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.