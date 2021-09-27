فيرجسون عن عودة رونالدو لـ يونايتد: وكأن قيصر دخل روما منتصرا

أشاد سير أليكس فيرجسون المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد بكريستيانو رونالدو نجم الفريق الذي عاد للنادي بعد 12 عاما.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وسجل رونالدو (36 عاما) هدفين ضد نيوكاسل يونايتد في مباراته الأولى بعد العودة لملعب أولد ترافورد، وهو ما شبههه فيرجسون بانتصار قيصر روما في الحرب.

وقال الاسكتلندي في التدوين الصوتي الرسمي للنادي:"رائع، رأيتم يوم السبت وكأنه قيصر دخل روما بعد الانتصار. جئت، رأيت، وقهرت. كان رائعا. كان ليحضر مليون شخص في الملعب، دون شك، كان هناك جمهور خارج الاستاد، المئات".

وأضاف فيرجسون الذي توج بالدوري 13 مرة مع يونايتد الذي قاده من 1986 إلى 2013 "كثيرون قالوا إنه يتحايل للحصول على ركلات جزاء، لكن بعد ذلك كان يهاجم المدافعين، احتاج فقط لدفعة قبل أن يتألق. يستطيع الهجوم بسرعة غير عادية. أعتقد أن رونالدو ولد راغبا في الفوز".

واستمر "ضحى كثيرا ليكون الأفضل. أتذكر أننا كنا نستعد يوما لمواجهة أرسنال وكان المطر غزيرا في مقر التدريبات. قلت له، وكما تعرف كان دوما يتدرب بعد المران، لدينا لقاء غدا والأرضية مبللة، ثم ذهبت لمكتبي ونظرت من النافذة وماذا رأيت؟ وجدته يتدرب على العشب الصناعي. لم تعد لدي حجة، لم أستطع قول أي شيء، لقد هزمني".

6 سنوات رائعة قضاها نجم البرتغال في مانشستر يونايتد، قبل أن يذهب لريال مدريد ليحطم أرقاما قياسية على مدار 9 مواسم.

ولعب رونالدو 3 سنوات في يوفنتوس قبل أن يعود مرة أخرى ليونايتد في موسم الانتقالات الماضية.

وسجل رونالدو 4 أهداف في 5 مباريات شارك بها مع يونايتد حتى الآن.

ويستضيف يونايتد فريق فياريال يوم الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.