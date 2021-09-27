وائل جمعة: لاعبو منتخب مصر يحتاجون للجماهير.. والتواجد ليس حكرا على أحد

شددد وائل جمعة مدير المنتخب المصري أن التواجد مع المنتخب لم يعد حكرا على أحد والباب مفتوح للجميع مشيرا إلى أن الجميع يتمنى حضور الجماهير لمواجهة ليبيا.

منتخب مصر سيواجه ليبيريا وديا 30 سبتمبر الجاري استعدادا لاستكمال تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال وائل جمعة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "معايير اختيار اللاعبين يحددها الجهاز الفني، الخبرة الدولية عنصر مهم مع التألق والإجادة في المباريات التي شاهدها المدرب مع القدرات الفنية التي يمتلكها اللاعبين وفي النهاية المدرب يقارن لتحديد الأسماء".

وأضاف "المدير الفني شاهد عديد المباريات في الفترة الماضية مع الجهاز المعاون من قبل الوصول لمصر، تم إرسال المباريات السابقة للأندية مع المنتخب في المعسكرين الأخيرين ثم مباراتي كأس مصر والسوبر المصري".

وتابع "منتخب مصر ليس حكرا على أحد ولا يوجد مكان محجوز لأحد، منتخب مصر مفتوح للجميع ولكل من سيجيد ويتألق سواء داخل أو خارج مصر".

واستكمل "تواصلت مع والد هيثم حسن والذي كان مرشحا للتواجد مع منتخب مصر، من والد مصري وأم تونسية وهو لاعب جيد. رد والده لم يكن مشجعا وأخبرني أنه سيختار مستقبلا وأعتقد أنه في انتظار منتخب فرنسا، الباب مفتوح للجميع في النهاية ولكن عليه أن يتواصل معنا إذا أراد الانضمام".

وعن مصطفى محمد، قال: "لا توجد أي عقوبة على اللاعب، لم يكن هناك تقرير أو توصية بإيقافه. اللقاء الذي أجراه حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر لم يدن مصطفى محمد، وتواصلت مع مصطفى محمد وأخبرني بأنه اتفق مع حسام البدري على ما حدث وقتها قبل الانضمام لمعسكر المنتخب".

وواصل "كيروش اجتمع مع الجهاز الفني والطبي والإداري وحتى عمال غرفة خلع الملابس وأخبرنا بأننا جميعا في مركب واحد ولها رئيس واحد ويجب أن نعمل معا لنصل لأفضل النتائج".

واسطرد "كيروش بعد مشاهدة مباراة السوبر ومباراتي الكأس كان مقدرا لما حدث من إجهاد للاعبين وبداية موسم جديد وبالتالي فالأداء لن يكون بالشكل الأفضل".

وعن معسكر المنتخب، قال: "لاعبو المنتخب يجتمعون صباح يوم 28 سبتمبر، سنقوم بعمل مسحة كورونا ثم نتحرك إلى الإسكندرية نلعب مباراة ليبيريا يوم 30 سبتمبر ثم سنحصل على يوم راحة ونبدأ معسكر مباراة ليبيا بالمحترفين يوم 2 أكتوبر. قائمة مباراتي ليبيا ستكون 24 لاعبا بينهم 4 حراس مرمى".

وأتم "أتمنى حضور الجماهير لمباراة ليبيا، سيكون عامل إيجابي كبير مع اللاعبين. العالم كله تخطى مشاكل كورونا وبدأنا نرى الملاعب مكتملة الحضور الجماهيري ومصر ليست أقل من العالم. هذه المجموعة من اللاعبين في حاجة للدعم من الجماهير وإكسابهم الثقة".

منتخب مصر سيواجه ليبيا في ملعب الجيش ببرج العرب 8 أكتوبر قبل أن تتكرر المواجهة في ملعب شهداء بنينا 11 أكتوبر.

يذكر أن منتخب ليبيا يتصدر المجموعة السادسة بست نقاط ويليه منتخب مصر بأربع نقاط.

ويتأهل أصحاب الصدارة في كل المجموعات العشرة إلى المرحلة النهائية من التصفيات.