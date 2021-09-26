منافس الأهلي - مدرب جيندارميري: حظ سيئ ولكن سنبذل كل شيء للفوز

تحدث زوكورا إبراهيم مدرب فريق جيندارميري بطل النيجر وخصم الأهلي القادم في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا عن صعوبة هذه المواجهة والمقرر لها السادس عشر من أكتوبر المقبل.

وقال إبراهيم في حديثه مع قناة صدى البلد: "الأهلي فريق كبير ويجب أن تبذل كل ما بوسعك لتقديم مباراة قوية ضده، وهذا ما نسعى إليه لأن منافسنا هو النادي الأهلي".

وأضاف "يجب أن نكون مستعدين بأفضل صورة ممكنة حتى نتمكن من الفوز على فريق كبير مثل الأهلي".

وبسؤاله عما إذا كان يعتبر بداية مشوار فريقه بعد اجتياز الدور التمهيدي بمواجهة الأهلي حظا سيئا قال: "بالتأكيد ليس بالأمر السهل، ولكن يجب علينا الاستعداد لمثل هذه المباريات".

وتابع "يجب أن نلعب مباريات في مثل هذا المستوى للتقدم. هذه المباراة هامة للغاية بالنسبة لنا".

أخيرا عن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي تحدث إبراهيم عن معرفته به وإنجازاته مع الأهلي ومن قبله صن داونز وحتى تدريبه لمنتخب جنوب إفريقيا، وأنه مدرب كبير في القارة الإفريقية.

يذكر أن موسيماني توج مع الأهلي بلقبي دوري أبطال إفريقيا 2020 و2021 على التوالي، كما قاده للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية، إضافة إلى ذلك توج مع صن داونز باللقب الإفريقي في 2016.