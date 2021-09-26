صبحي: أمتلك خبرات التواجد مع منتخب مصر

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 23:38

كتب : FilGoal

محمد صبحي - فاركو

عبر محمد صبحي حارس مرمى فاركو عن سعادته الكبيرة للانضمام لصفوف منتخب مصر.

محمد بسام

النادي : طلائع الجيش

مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، قائمته المحلية الأولى، والمكونة من 24 لاعبا، يواجهون ليبيريا وديا يوم الخميس المقبل قبل انطلاق الأجندة الدولية. (طالع التفاصيل)

وقال صبحي عبر قناة أون تايم سبورتس: "سعيد بالانضمام لمنتخب مصر، دائما ما كنت انضم للمنتخب في مراحل الناشئين والشباب وامتلك خبرات التواجد في المنتخبات".

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وأضاف "المشاركة مع المنتخب الأولمبي في بطولة إفريقيا منحتني خبرات كثيرة بعدما لعبت تحت ضغط وفي حضور الجماهير".

وكان محمد صبحي انضم من الزمالك إلى فاركو على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي ليبيا شهر أكتوبر المقبل، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

منتخب مصر يحتل المركز الثاني في المجموعة خلف ليبيا برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل مع أنجولا والجابون على التوالي، فيما تملك ليبيا 6 نقاط.

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