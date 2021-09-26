قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، قائمته المحلية الأولى، والمكونة من 24 لاعبا، يواجهون ليبيريا وديا يوم الخميس المقبل قبل انطلاق الأجندة الدولية.

وحصل جناح بيراميدز إبراهيم عادل على استدعائه الأول للمنتخب الأول مثله مثل حارس فاركو محمد صبحي، فيما قد يخوض مهند لاشين مباراته الدولية الأولى حيث حصل على الاستدعاء للمرة الأولى أيضا.

بعيدا عن الاستدعاءات الأولى، فلم يضم كيروش صلاح محسن مهاجم الأهلي أو جناحه المصاب حسين الشحات، أو عمر جابر لاعب وسط طلائع الجيش، وهو الثلاثي الذي كان متواجدا في المعسكر الأخير لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري.

ويغيب عمر جابر عن لقاء مصر الأول ضد ليبيا بسبب الإيقاف بعد الطرد أمام الجابون.

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - محمد أبو جبل (الزمالك) - محمد بسام (طلائع الجيش) - محمد صبحي (فاركو)

الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك) - محمد عبد الشافي (الزمالك) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - أيمن أشرف (الأهلي) - علي جبر (بيراميدز) - باهر المحمدي - (الإسماعيلي) - أحمد توفيق (بيراميدز) - أكرم توفيق (الأهلي)

الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) - عمرو السولية (الأهلي) - طارق حامد (الزمالك) - مهند لاشين ( طلائع الجيش) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - عبد الله السعيد (بيراميدز) – مصطفى فتحي (الزمالك) – رمضان صبحي (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – أحمد سمير (طلائع الجيش)

الهجوم: محمد شريف (الأهلي)

ووجه كيروش بوجوب حصول اللاعبين المختارين على راحة اليوم وغدا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب يوم الثلاثاء المقبل، موجهًا شكره إلى الأندية على تفهمها لذلك وتجاوبها السريع.

وينضم للاعبين المحليين المختارين للقائمة النهائية، اللاعبون المحترفون الذين قد اختارهم كيروش في وقت سابق وهم:

-محمد صلاح (ليفربول)

-أحمد حجازي (اتحاد جدة)

-أحمد حسن "كوكا" (كونيا سبور)

-محمد النني (أرسنال)

-مصطفى محمد (جالاتاسراي)

-سام مرسي (إبسويتش سيتي)

-عمر مرموش (شتوتجارت)

-أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور)

كريم حافظ (مالاتيا سبور)

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي ليبيا شهر أكتوبر المقبل، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

منتخب مصر يحتل المركز الثاني في المجموعة خلف ليبيا برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل مع أنجولا والجابون على التوالي، فيما تملك ليبيا 6 نقاط.