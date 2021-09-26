بسام: لا مفاوضات مع الأهلي والزمالك.. وسعيد للتدرب تحت قيادة الحضري

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 23:36

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - السوبر المصري - محمد بسام

عبر محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش عن سعادته بالانضمام لمنتخب مصر لمباراة ليبيريا الودية.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، قائمته المحلية الأولى، والمكونة من 24 لاعبا، يواجهون ليبيريا وديا يوم الخميس المقبل قبل انطلاق الأجندة الدولية. (طالع التفاصيل)

وقال بسام عبر قناة أون تايم سبورتس: "مباراة السوبر المصري ضد الأهلي كانت دافع كبير لي أن اتواجد في معسكر المنتخب المقبل، ومجرد الانضمام للمنتخب شرف كبير لي".

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وأضاف "سأحاول قدر الإمكان الحصول على فرصة في المنتخب وإذا حصلت عليها يجب أن أتمسك بها جيدا لأن الفرصة لا تأتي سوى مرة واحدة ومن يفوتها هو الخاسر".

وأكمل "طلائع الجيش فريق مميز ولاعبيه أصحاب مستوى عالي وأتمنى أن تكون هذه هي بداية تواجد لاعبي الفريق في منتخب مصر".

وواصل "لا يوجد أي مفاوضات مع الأهلي والزمالك وبنسبة كبيرة سأكمل الموسم المقبل مع الجيش وهو الأخير لي".

وأتم تصريحاته "التدرب تحت يد عصام الحضري يجعلني أستفيد كثيرا من خبراته الكبيرة".

منتخب مصر الدوري المصري طلائع الجيش محمد بسام
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