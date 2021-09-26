أوباميانج: دعم المشجعين يعني العالم بالنسبة لنا.. وسنتحسن في المستقبل

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 21:08

كتب : عبد الرحمن فوزي

أرسنال - توتنام - أوباميانج

أبدى بيير أوباميانج لاعب أرسنال سعادته بسبب الدعم الذي تلقاه الفريق من الجماهير خلال مباراة توتنام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز أرسنال على توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أوباميانج الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة الـ 27.

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أوباميانج قال في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "المشجعون يقدمون لنا كل شيء، ويدعموننا، هذا يعني العالم بالنسبة إلينا".

وتابع "نشعر بشعور رائع، إنه أمرا سهل للغاية عندما يستمع اللاعبون الشباب، وهم مستعدون للتعلم".

وأضاف "الشيء الأكثر أهمية هو أنهم يتحسنون أثناء اللعب، يقومون بعمل رائع ونريد المضي قدما والفوز بالمباريات، نحن نقوم بعمل جيد الآن".

بذلك الفوز ارتفع رصيد أرسنال للنقطة التاسعة في المركز العاشر، متفوقا على توتنام بفارق الأهداف.

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