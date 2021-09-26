أرتيتا: إنه يوم خاص.. والفوز في الديربي للجماهير

أهدى الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال فوز فريقه في ديربي شمال لندن على توتنام لجماهير المدفعجية التي ساندت الفريق.

وفاز أرسنال على توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "هذا الفوز للجماهير، لقد كانوا هناك عندما كنا بحاجة إلي دعمهم، يجب أن نظهر الامتنان للناس الذين وقفوا بجانب النادي واللاعبين".

وتابع "بدأنا بقوة وحزم وفي الشوط الثاني كان علينا اللعب بتلك الطريقة، نحتاح للحفاظ على صحة الجميع لأننا سنحتاجهم، وهذا هو المزيج الذي نحتاجه بين الشباب والكبار".

وأكمل "إنه يوم خاص وهو أحد الأمثلة على ما نود القيام به، لكن علينا أن نكون متسقين".

واستمر "عندما نحاول إعادة البناء والقيام بالأشياء بشكل صحيح، عليك أن تحافظ على قيمك، الآن نحن نحاول إنشاء اتصال بيننا وبين الجماهير".

وأضاف "كان لدينا تصميم وطاقة كبيرة اليوم وقدما جودة رائعة، استمتعت كثيرا بذلك، أرى ثقة اللاعبين فيما نقوم به في التدريبات، ولديهم الجودة لوضعها في موضع التنفيذ".

وأتم "من المهم أن يجعلوا بعضهم البعض أفضل، يتعلق الأمر برفع مستوى الفريق والتدريب بشكل صحيح، إذا كان لديهم جميعا تلك العقلية فسيحدث ما حدث اليوم".

بذلك الفوز ارتفع رصيد أرسنال للنقطة التاسعة في المركز العاشر، متفوقا على توتنام بفارق الأهداف.