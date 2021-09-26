سانتو: لم ننفذ خطتنا ولن أذكر أسماء.. أرسنال كان أقوى

أبدى نونو إسبريتو سانتو مدرب توتنام هوتسبر إحباطه من مستوى فريقه في دربي لندن الذي خسره على يد الغريم أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الأسبوع السادس للبريميرليج.

وقال سانتو في تصريحاته لـ "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "الأداء لم يكن جيدا. خطة اللعب لم تكن جيدة. القرارات التي اتخذناها لم تكن جيدة. لم يكن هذا يوما جيدا بالتأكيد".

وأضاف "سأكون صريحا، حين يكون لديك خطة لعب يجب أن تتخذ القرارات الصحيحة بشأن من تريده على أرض الملعب لتطوير هذه الخطة. لن أذكر أسماء أفراد لم ينفذوا خطة المباراة بصورة صحيحة، ولكن خطة اللعب لم تكن صحيحة وفقا للاعبين الذين تواجدوا على أرض الملعب".

وأوضح "لم نمتلك الشراسة الكافية للسيطرة على أرسنال في وسط الملعب. عانينا حين أردنا التقدم للهجوم وسمحنا لأرسنال بالقدوم إلينا، إنها قرارات سيئة".

أما عن استحقاق مهاجمه هاري كين لركلة جزاء ضد السويسري جرانيت تشاكا لاعب وسط الجانرز قال سانتو: "لم أرَ الصور. الحكم وتقنية الفيديو هنا للحكم على هذه اللقطات. ذهني يركز على ما يجب فعله الآن".

وتابع "لقد حضرنا للمباراة وحظينا باجتماع جيد ولكننا لم نتمكن من تطبيق أي شيء. لم نكن أقوياء بما فيه الكفاية. ليس من السهل قول هذا. القرارات لم تتوافق مع خطة المباراة. يظل للخصم حقه كونه كان أفضل وأقوى وأكثر شراسة".

واختتم "يجب أن نتعافى بسرعة بالغة. يجب أن نفصل كل مباراة عن الأخرى، حيث خسرنا أمام (كريستال) بالاس وتشيلسي بطرق مختلفة. ضد تشيلسي كنا نملك شيئا نبني عليه، ويجب أن نتحسن ذهنيا وبدنيا".

وتعرض توتنام للخسارة الثالثة على التوالي في البريميرليج، حيث سقط أمام كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، ثم أمام تشيلسي بنفس النتيجة، وذلك بعد البداية بثلاثة انتصارات متتالية على مانشستر سيتي حامل اللقب ثم ولفرهامبتون ثم واتفورد، جميعهم بهدف نظيف.