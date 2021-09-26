بعد تألقه في الدربي.. سميث رو: أجواء خيالية.. هذا أفضل أيام حياتي

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 20:30

كتب : أحمد أباظة

هدف سميث روي أمام توتنام

أبدى إيميل سميث رو لاعب أرسنال سعادته العارمة عقب الفوز على توتنام هوتسبر في دربي لندن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الأسبوع السادس للبريميرليج.

وقال سميث رو في تصريحاته لـ "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "ربما كان هذا أفضل يوم في حياتي، بوجود كل عائلتي هنا أيضا، إنه شعور استثنائي".

وعن نصائح المدرب ميكيل أرتيتا للفريق في الأوقات الصعبة قال: "كان يخبرنا فقط أن نبقى هادئين. الجماهير واللاعبون يمنحونا الكثير من الثقة دائما".

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وفي تصريحات تالية لـ "بي بي سي سبورت" تابع سميث رو "الجماهير فعلت الكثير لنا اليوم ونريد أن نشكرهم بكل ما في وسعنا".

وأوضح "أشعر أني عملت بجهد كبير. عانينا من بداية صعبة للموسم، والآن أشعر أن الأمور تسير بشكل جيد في اللحظة الحالية ولكن يجب أن نخفض رؤوسنا ونواصل العمل".

وأخيرا عن الأجواء في ملعب الإمارات اختتم "لأكون صريحا، إنها خيالية. هذا أفضل أيام حياتي".

وسجل سميث رو الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 12، ثم صنع الثاني الذي سجله المهاجم الجابوني بيير ايميريك أوباميانج في الدقيقة 27، ليساهم بصورة واضحة في الفوز الثالث على التوالي للجانرز، بعد بداية الموسم بثلاثة هزائم متتالية، وأيضا الهزيمة الثالثة على التوالي للسبرز بعد بداية الموسم بثلاثة انتصارات متتالية.

أرسنال سميث روي توتنام
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