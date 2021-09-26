خبر في الجول - قبل مواجهة مصر.. الإسماعيلي يتعاقد مع لاعب ليبيا

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 20:04

كتب : ياسر الشريف

الأهلي الإسماعيلي

كشف على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلى أنه تم التعاقد مع اللاعب الليبى محمد الترهونى ظهير أيسر فريق سموحة.

الترهوني خرج معارا من سموحة لأهلي طرابلس الليبي لمدة أربعة أشهر على سبيل الإعارة.

وقال أبو جريشة في تصريحات لـFilGoal.com: "التعاقد تم مع محمد الترهوني من سموحة لسد احتياجات الفريق، يتم التفاوض حاليا مع عدد من اللاعبين لاستكمال احتياجات الفريق طبقا لرؤية الجهاز الفني".

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وأضاف "هناك مهاجم إفريقي يجرى إنهاء التعاقد معه فى الوقت الحالى، اللجنة تبذل كل ما في وسعها لبناء فريق قوي يلبي طموحات جماهير الإسماعيلي".

الترهوني تواجد ضمن قائمة منتخب ليبيا قبل مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم.(طالع التفاصيل)

وضم الإسماعيلي عصام صبحي ظهير أيمن المقاصة وأحمد عادل عبد المنعم حارس الجونة.

الإسماعيلي قام بتفعيل بند الشراء في عقد عبد الله جمعة لاعب حرس الحدود والذي تعاقد معه يناير الماضي على سبيل الإعارة.

الإسماعيلي الدوري المصري سوق الانتقالات محمد الترهوني سموحة
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