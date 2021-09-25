لاعب براجا يعود لقائمة ليبيا استعدادا لـ مصر في تصفيات المونديال

أعلن منتخب ليبيا قائمة مكونة من 27 لاعبا سيواجهون الفراعنة مرتين في أكتوبر المقبل في تصفيات كأس العالم 2022.

وضم المدرب الإسباني خافيير كليمينتي النجوم مؤيد اللافي وأنيس سلتو ومحمد الطبال وحمدو الهوني وسند الورفلي استعدادا لمباراتي مصر في 8 و11 أكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا للمؤهلة لمونديال قطر.

واستعاد المعتصم بالله المصراتي لاعب وسط سبورتينج براجا البرتغالي الذي غاب عن أول جولتين في التصفيات.

وجاءت القائمة:

حراسة المرمى: محمد نشنوش (الأهلي الطرابلسي) - مراد الوحيشي (الأهلي بنغازي) - معاذ اللافي (الاتحاد)

الدفاع: سند الورفلي (الرجاء المغربي) - المعتصم بالله الصبو (الاتحاد) - علي سلامة (النصر) - أحمد التربي (كاظمة الكويتي) - علي يوسف (الأهلي بنغازي) - محمد المنير (الأهلي الطرابلسي) - محمد الترهوني (الأهلي الطرابلسي) - الطاهر بن عامر (الأهلي بنغازي) - عبد الله الشريف (الأهلي الطرابلسي)

وسط الملعب: فيصل البدري (الهلال) - عمر الخوجه (الاتحاد) - محمد التهامي (النصر) - محمد الجورني (الصفاقسي التونسي) - المعتصم بالله المصراتي (براجا البرتغالي) - أيمن عمير (الاتحاد مصراتة) - السنوسي الهادي (العربي الكويتي) - مؤيد اللافي (الوداد المغربي) - حمدو الهوني (الترجي التونسي) - نور الدين القليب (السويحلي) - محمد صولة (الصفاقسي التونسي) - محمد الطبال (الأهلي الطرابلسي)

الهجوم: محمد زعبية (الاتحاد) - معاذ عيسى (الاتحاد) - أنيس سلتو (الأهلي الطرابلسي)

وكشف الاتحاد الليبي لكرة القدم أن المنتخب سينظم معسكرا إعداديا للمباراتين في تركيا من 27 سبتمبر إلى 7 أكتوبر المقبل.

وتتصدر ليبيا ترتيب المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة بعدما تفوقت على الجابون بنتيجة 2-1 ثم أسقطت مضيفتها أنجولا بهدف عمر الخوجه.

بينما مصر وصيفة المجموعة بعد فوزها على أنجولا وتعادلها ضد الجابون.

ويلتقي المنتخبان العربيان في ملعب برج العرب بالإسكندرية في 8 أكتوبر وبعد 3 أيام يتواجهان في ملعب شهداء بنينا في بنغازي.

ويتأهل بطل المجموعة إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات التي يتواجه فيها 5 منتخبات ضد 5 ويصل الفائزون إلى المونديال.

وفي الجولتين الأخيرتين ستلعب مصر ضد مضيفتها أنجولا ثم تستضيف الجابون في نوفمبر المقبل.

ولم تشارك ليبيا في كأس العالم من قبل، بينما مصر ودعت من الدور الأول في 1934 و1990 و2018.