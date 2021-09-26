أحمد سمير لـ في الجول: لن أخذل كيروش.. والمنتخب قادر على تجاوز ليبيا

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 19:56

كتب : أحمد الخولي

أحمد سمير - لاعب طلائع الجيش

أبدى أحمد سمير لاعب طلائع الجيش سعادته بالانضمام لقائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيريا الودية.

أحمد سمير

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش
مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، قائمته المحلية الأولى، والمكونة من 24 لاعبا، يواجهون ليبيريا وديا يوم الخميس المقبل قبل انطلاق الأجندة الدولية. (طالع التفاصيل)

وقال سمير لـFilGoal.com: "كل الشكر والتقدير والاحترام للجهاز الفني للمنتخب بقيادة كارلوس كيروش على منحي تلك الفرصة".

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وأضاف "أعد ببذل قصارى جهدي من أجل عدم خذلان المدير الفني البرتغالي الذي اختارني للمنتخب".

لاعب طلائع الجيش واصل: "أتمنى تحويل تلك الثقة التي حصلت عليها لأداء فني في التدريبات والملعب وأكون عند حسن الظن وأستطيع ترجمة الفرصة التي كنت انتظرها من أجل تمثيل فريق بلادي وحمل شرف ارتداء قميصه".

وأتم تصريحاته "منتخب مصر قادر تحت قيادة كيروش ومجموعة اللاعبين الحالية على التغلب على ليبيا واستعادة صدارة المجموعة ومواصلة المشوار نحو التأهل لمونديال 2022".

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي ليبيا شهر أكتوبر المقبل، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

منتخب مصر يحتل المركز الثاني في المجموعة خلف ليبيا برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل مع أنجولا والجابون على التوالي، فيما تملك ليبيا 6 نقاط.

أحمد سمير منتخب مصر
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