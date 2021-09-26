قذائف أرسنال الثلاثة تقتل ديوك توتنام في دربي لندن

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 19:24

كتب : عمرو عبد المنعم

أرسنال - توتنام - أوباميانج

فاز أرسنال على ضيفه توتنام بثلاثية مقابل هدف في دربي شمال لندن، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي بملعب الإمارات معقل الجانرز.

ونجح أرسنال في تحقيق الفوز الثالث على التوالي له في الدوري الإنجليزي، بينما تلقى توتنام الخسارة الثالثة على التوالي أيضا.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 9 في المركز العاشر، بنفس رصيد توتنام صاحب المركز الـ11.

أخبار متعلقة
فاتي: فخور بحمل الرقم 10 بعد ميسي.. سأقاتل لكسب الدقائق بعد غياب 323 يوما.. فاتي يعود بشكل مثالي ويقود برشلونة لهزيمة ليفانتي بثلاثية عاد للتسجيل بعد 336 يوما.. رائعة خيمينيز تكتب فوز ولفرهامبتون على ساوثامبتون

ثلاثية مدفعجية أرسنال سجلها كل من سميث روي وبيير إيميريك أوباميانج وبوكايو ساكا.

وجاء هدف توتنام الوحيد عن طريق الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

Image

وصف المباراة

Image

بدأت المباراة بنشاط هجومي لأرسنال وسدد أوباميانج مرمى توتنام مبكرا في الدقيقة 6 بتسديدة أبعدها هوجو لوريس.

ونجح أرسنال في تسجيل الهدف الأول مبكرا في الدقيقة 12 عن طريق اللاعب الشاب سميث روي، بعد انطلاقة رائعة من بوكايو ساكا من الناحية اليمنى ثم مرر الكرة إلى روي الذي سددها في شباك لوريس.

وكاد توماس بارتي أن يسجل الهدف الثاني لأرسنال بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن لوريس تصدى لها وأبعدها لركنية.

وأنقذ آرون رامسديل حارس مرمى أرسنال شباكه من فرصة التعادل لتوتنام بتسديدة قوية من النجم الكوري سون هيونج مين.

وبعدها مباشرة نجح أرسنال في تسجيل الهدف الثاني بهجمة مرتدة سريعة وتمريرات من أوديجارد إلى سميث روي ثم إلى أوباميانج الذي سدد الكرة في الشباك في الدقيقة 27.

وأسفر تفوق أرسنال فوق أرض الملعب عن الهدف الثالث الذي جاء بقدم الشاب بوكايا ساكا في الدقيقة 34 بتسديدة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني ظهر أرسنال بشكل أفضل وسيطر على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

ودفع نونو سانتو المدير الفني لتوتنام بالثنائي أوليفير سكيب وإيمرسون بدلا من ديلي آلي وتانجانجا.

وأهدر هاري كين فرصة خطيرة لتقليص الفارق في الدقيقة 63 بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة جوار القائم.

وسدد بوكايو ساكا كرة متقنة بالقدم اليسرى لكن لوريس أبعد الكرة عن مرماه.

وشهدت الدقيقة 79 هدف توتنام الوحيد في المباراة الذي جاء بقدم سون هيونج مين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من ريجيلون.

وتعرض جرانيت شاكا لاعب وسط أرسنال لإصابة قوية ليغارد الملعب ويشارك بدلا منه ألبيرت لوكونجا.

ومرت الدقائق المتبقية دون تغيير في النتيجة لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بثلاثية دون رد.

أرسنال توتنام الدوري الإنجليزي ساكا
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد سمير لـ في الجول: لن أخذل كيروش.. والمنتخب قادر على تجاوز ليبيا 2 دقيقة | منتخب مصر
الزمالك يواجه بيراميدز وديا 14 دقيقة | الدوري المصري
قذائف أرسنال الثلاثة تقتل ديوك توتنام في دربي لندن 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سويلم يكشف موعد "كأس الرابطة".. ومقترح نهاية الدوري الموسم المقبل ساعة | الدوري المصري
فاتي: فخور بحمل الرقم 10 بعد ميسي.. سأقاتل لكسب الدقائق ساعة | الدوري الإسباني
مران الزمالك - جلسة مطولة من كارتيرون في غياب السباعي الدولي ساعة | الدوري المصري
بعد غياب 323 يوما.. فاتي يعود بشكل مثالي ويقود برشلونة لهزيمة ليفانتي بثلاثية ساعة | الدوري الإسباني
انتهت دربي لندن - أرسنال (3)-(1) توتنام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري