قذائف أرسنال الثلاثة تقتل ديوك توتنام في دربي لندن

فاز أرسنال على ضيفه توتنام بثلاثية مقابل هدف في دربي شمال لندن، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي بملعب الإمارات معقل الجانرز.

ونجح أرسنال في تحقيق الفوز الثالث على التوالي له في الدوري الإنجليزي، بينما تلقى توتنام الخسارة الثالثة على التوالي أيضا.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 9 في المركز العاشر، بنفس رصيد توتنام صاحب المركز الـ11.

ثلاثية مدفعجية أرسنال سجلها كل من سميث روي وبيير إيميريك أوباميانج وبوكايو ساكا.

وجاء هدف توتنام الوحيد عن طريق الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

وصف المباراة

بدأت المباراة بنشاط هجومي لأرسنال وسدد أوباميانج مرمى توتنام مبكرا في الدقيقة 6 بتسديدة أبعدها هوجو لوريس.

ونجح أرسنال في تسجيل الهدف الأول مبكرا في الدقيقة 12 عن طريق اللاعب الشاب سميث روي، بعد انطلاقة رائعة من بوكايو ساكا من الناحية اليمنى ثم مرر الكرة إلى روي الذي سددها في شباك لوريس.

وكاد توماس بارتي أن يسجل الهدف الثاني لأرسنال بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن لوريس تصدى لها وأبعدها لركنية.

وأنقذ آرون رامسديل حارس مرمى أرسنال شباكه من فرصة التعادل لتوتنام بتسديدة قوية من النجم الكوري سون هيونج مين.

وبعدها مباشرة نجح أرسنال في تسجيل الهدف الثاني بهجمة مرتدة سريعة وتمريرات من أوديجارد إلى سميث روي ثم إلى أوباميانج الذي سدد الكرة في الشباك في الدقيقة 27.

وأسفر تفوق أرسنال فوق أرض الملعب عن الهدف الثالث الذي جاء بقدم الشاب بوكايا ساكا في الدقيقة 34 بتسديدة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني ظهر أرسنال بشكل أفضل وسيطر على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

ودفع نونو سانتو المدير الفني لتوتنام بالثنائي أوليفير سكيب وإيمرسون بدلا من ديلي آلي وتانجانجا.

وأهدر هاري كين فرصة خطيرة لتقليص الفارق في الدقيقة 63 بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة جوار القائم.

وسدد بوكايو ساكا كرة متقنة بالقدم اليسرى لكن لوريس أبعد الكرة عن مرماه.

وشهدت الدقيقة 79 هدف توتنام الوحيد في المباراة الذي جاء بقدم سون هيونج مين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من ريجيلون.

وتعرض جرانيت شاكا لاعب وسط أرسنال لإصابة قوية ليغارد الملعب ويشارك بدلا منه ألبيرت لوكونجا.

ومرت الدقائق المتبقية دون تغيير في النتيجة لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بثلاثية دون رد.