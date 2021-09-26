سويلم يكشف موعد "كأس الرابطة".. ومقترح نهاية الدوري الموسم المقبل

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 18:58

كتب : FilGoal

ثروت سويلم

حدد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية وعضو المكتب التنفيذي توقيت لعب بطولة كأس الرابطة الجديدة مشيرا إلى بعض المواعيد المقترحة لنهاية الدوري.

رابطة الأندية أعلنت إنشاء بطولة جديدة تحت مسمى كأس الرابطة.(طالع التفاصيل)

وقال ثروت سويلم في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "بطولة رابطة الأندية ستلعب في التوقفات الدولية وبدون اللاعبين الدوليين والأقرب لها الآن هو توقف الأمم الأفريقية".

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وأضاف "الدوري سيحسم نظامه خلال الأيام القادمة بعد استطلاع رأى الأندية، كأس مصر من المؤكد استكماله رغم صعوبة الموقف ولكن نحاول إيجاد حلول وسوف جدول مناسب".

وأكمل "عامر حسين هو المسئول عن المسابقات بإدارة محترفة وسيكون هناك لائحة وقوانين جديدة سيتم وضعها لتكون متواكبة مع نظرائها العالمية".

وتابع "يتم وضع تصور حاليا من عامر حسين لنهاية الدوري، الأول في بداية أغسطس والآخر نهاية أغسطس وأمامنا مخططات أخرى محتملة".

وواصل "أزمة تأخر المسابقات صنعها الإصرار على استكمال مسابقات الموسم الماضي والذي كان يجب أن يتوقف مع انتشار جائحة كورونا".

وأتم "وزارة الرياضة ابدت رغبة في إنشاء مقر لاتحاد الكرة في ستاد القاهرة واتحاد الكرة أبدى رغبة في توفير مكان لكن القرار انه سيكون هناك مقر مستقل تماما".

ثورت سويلم رابطة الأندية الدوري المصري
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