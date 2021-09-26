رابطة الأندية تدشن بطولة كأس جديدة.. وقرعة الدوري 5 أكتوبر

اعتمدت رابطة الأندية اليوم الأحد انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز في 25 أكتوبر المقبل.

وقررت خلال اجتماعها تدشين بطولة جديدة تحت مسمى "كأس الرابطة" تبدأ في موسم 2021-2022 بعد عرض تفاصيلها على أندية الدوري الممتاز.

وحددت الرابطة مبدئيا يوم 5 أكتوبر المقبل موعدا لسحب قرعة الدوري الممتاز.

ودعت الرابطة ممثلي الأندية لاجتماع يوم الخميس المقبل لعرض تصور الموسم الجديد من الدوري وإذا كان سيستمر بنظامه الحالي أم يتكون من مجموعتين.

وقد تلجأ أندية الدوري لإقامة البطولة بنظام المجموعتين لتقليص عدد المباريات بسبب ارتباطات منتخب مصر الذي يلعب تصفيات المونديال في أكتوبر ونوفمبر ويخوض كأس العرب في ديسمبر وكأس إفريقيا في يناير.

وإذا عبر الفراعنة للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال سيخوضون مباراتين حاسمتين في مارس المقبل.

وسينطلق الدوري بعد انتهاء معسكر منتخب مصر الذي يواجه ليبيا في 8 و11 أكتوبر المقبل في تصفيات كأس العالم 2022.

وينطلق معسكر الفراعنة يوم الثلاثاء ويلعبون وديا يوم الخميس ضد ليبيريا.