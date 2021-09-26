عاد للتسجيل بعد 336 يوما.. رائعة خيمينيز تكتب فوز ولفرهامبتون على ساوثامبتون

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 17:11

كتب : FilGoal

راؤول خيمينيز

عاد راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون للتسجيل مرة أخرى في الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر 336 يوما وقاد فريقه للفوز على ساوثامبتون.

وفاز ولفرهامبتون على ساوثامبتون بهدف دون رد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

واستطاع المهاجم المكسيكي تسجيل هدفه الأول هذا الموسم، والأول له منذ فترة طويلة بعدما غاب لعدة شهور بسبب الإصابة بكسر في الجمجمة.

الفوز رفع رصيد ولفرهامبتون إلى النقطة 6 في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 4 في المركز الـ16.

هدف الفوز جاء في الدقيقة 61 بعد تمريرة طويلة من حارس المرمى جوسيه سا وصلت إلى خيمينيز.

واستلم خيمينيز الكرة وراوغ دفاع ساوثامبتون بطريقة رائعة ثم وضع الكرة في الشباك مسجلا هدف انتصار فريقه.

راؤول خيمينيز ولفرهامبتون ساوثهامبتون الدوري الإنجليزي
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