تشكيل دربي شمال لندن - أوباميانج يقود هجوم أرسنال وبيبي بديل.. وسون وكين يقودان توتنام

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 16:49

كتب : FilGoal

إيميل سميث رو - أرسنال - توتنام

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال ونونو سانتو مدرب توتنام التشكيل الأساسي لدربي شمال لندن.

ويستضيف أرسنال فريق توتنام ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويقود بيير أوباميانج التشكيل الأساسي لفريق أرسنال بينما يحل نيكلاس بيبي على مقاعد البدلاء.

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أما توتنام فيقود هجوم الفريق الثنائي سون هيونج وهاري كين.

تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: تاكيهيرو تومياسو – بن وايت – جابرييل ماجلهايس – كيران تيرني

الوسط: توماس بارتي – تشاكا – مارتن أوديجارد - إيميل سميث رو– بوكايو ساكا

الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج

تشكيل توتنام:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

الدفاع: سيرخيو ريجولين – إريك داير - جافيت تانجانجا - دافينسون سانشيز.

الوسط: تانجوي ندومبيلي - ديلي آلي - بيير هويبرج.

الهجوم: سون هيونج - هاري كين - لوكاس مورا.

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