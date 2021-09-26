مدرب أستون فيلا: نستحق الفوز على يونايتد بسبب شجاعتنا

يعتقد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا أن فريقه يستحق الفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بشبب شجاعة لاعبيه في مجاراة الشياطين الحمر على ملعب أولد ترافورد.

كورتني هاوس سجل لفيلا في الدقيقة 88، وزادت الإثارة في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع عندما احتسبت ركلة جزاء للشياطين الحمر تقدم لها برونو فيرنانديز لكنه أهدرها بتسديدة طائشة فوق العارضة.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد استمتعت بالتأكيد بهذه المباراة، أعتقد أننا نستحق الفوز لأننا كنا شجعان".

وأضاف "لقد دافعنا بشكل جيد حقًا، وعندما اختبر إيميليانو مارتينيز استطاع أن يتصدى بشكل جيد، كما أتيحت لنا بعض الفرص الجيدة".

وواصل "مات تارجت كان قريبا من التسجيل بعد تمريرة من ماتي كاش، وأعتقد أن هذه الفرصة جسدت شجاعتنا في المجئ إلى هنا ومحاولة تحقيق الفوز".

وتابع مدرب فيلا "أعتقد أن فريق مانشستر يونايتد خلق فرصا أقل مما خلقنا، رغم أنهم يملكون لاعبين بحجم برونو وبول بوجبا وكريستيانو رونالدو وماسون جرينوود".

وكان هذا الانتصار هو الأول لأستون فيلا على يونايتد منذ 2009.

وأتم "لقد مرت فترة طويلة من المعاناة لمشجعي فيلا، وبكل تأكيد هم يستمتعون بتحقيق هذا الانتصار الذي لم نحققه منذ عام 2009".

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