تقرير: كاف يقرر حظر ملاعب السودان

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 15:39

كتب : FilGoal

أيمن أشرف - الأهلي - الهلال

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منع جميع ملاعب السودان من استضافة المنافسات القارية للأندية والمنتخبات السودانية، حسب شبكة بي إن سبورتس.

كان الاتحاد السوداني لكرة القدم قد أعلن قبل أيام أن مباراة صقور الجديان ضد غينيا في تصفيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل ستقام في مصر بسبب حظر كاف لملاعب السودان لعدم إستيفاء الشروط الدولية.

وذكرت شبكة بي إن سبورتس يوم الأحد أن كاف قرر منع إقامة المباريات على الملاعب السودانية للأندية والمنتخبات، بعدما كان القرار مقتصرا على مباريات المنتخبات فقط.

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لجنة كاف الخاصة بالتفتيش على الملاعب استبعدت موخرا ملعب الجوهرة الزرقاء معقل الهلال، بعدما كان الملعب الوحيد المصرح به من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وكاف.

وقال حسن أبو جبل الامين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم في بيان نُشر الأسبوع الماضي إنهم تسلموا خطابا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتاريخ 20 سبتمبر 2021، بعد الزيارة التي قام بها مندوبي كاف لاستادي الهلال والابيض قبل أسبوع.

وأوضح أبوجبل أن كاف قرر حظر اللعب في السودان بالنسبة للمنتخب الوطني، وأن يؤدي مبارياته خارج السودان في أحد الملاعب المعتمدة لاقامة مباريات تصفيات كاس العالم 2022.

وأكد أن الاتحاد السوداني خاطب نظيره المصري يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 من أجل إقامة مباراة المنتخب السوداني في الجولة الثالثة من تصفيات كاس العالم قطر 2022، والمقررة يوم 6 اكتوبر 2021 باستاد القاهرة الدولي.

وذكر أبو جبل أن كاف اعتمد استاد الأبيض لمباريات الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا وكاس الكونفدرالية بعد تاهل أندية الهلال والمريخ وأهلي مروي، مشيراً إلى أنه حال وصول الاندية إلى دور المجموعات ستخوض الاندية السودانية مبارياتها خارج الأرض لعدم أهلية استاد الأبيض لاستضافة المباريات من مرحلة المجموعات.

مباراة السودان ضد المغرب ضمن الجولة الخامسة من التصفيات والتي تقام في نوفمبر المقبل ستلعب أيضا في مصر، حسب طلب الجانب السوداني.

ويتذيل المنتخب السوداني مجموعته في تصفيات كأس العالم بلا نقاط.

فقد خسر أمام المغرب بهدفين دون مقابل، وسقط أمام غينيا بيساو بنتيجة 2-4.

السودان
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