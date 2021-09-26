دي خيا: برونو لن يتأثر بإهدار ركلة جزاء في وقت قاتل

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 14:17

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز يهدر ركلة جزاء مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا

يؤمن ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد بأن زميله برونو فيرنانديز لن يتأثر بإهدار ركلة جزاء في وقت قاتل أمام أستون فيلا.

كورتني هاوس سجل لفيلا في الدقيقة 88، وزادت الإثارة في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع عندما احتسبت ركلة جزاء للشياطين الحمر تقدم لها برونو فيرنانديز لكنه أهدرها بتسديدة طائشة فوق العارضة.

وقال دي خيا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "برونو يتمتع بثقة كبيرة، لذلك نحن نؤمن به كثيرا".

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وأضاف "إنها مجرد ركلة جزاء. إنها ركلة سيئة وهذا يحدث. هذا أمر طبيعي، هذه هي كرة القدم".

وأكمل الحارس الإسباني حديثه عن زميله البرتغالي بقوله "سيظل كما هو، لاعب كبير، لذا فهو بخير تماما".

وواصل دي خيا "الخسارة من أستون فيلا نتيجة مخيبة للآمال ومن الصعب تقبلها، لكن علينا أن نكون مستعدين للمباراة التالية".

ويستعد يونايتد لاستقبال فياريال في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وأتم "حان الوقت الآن للتعافي، ننظر إلى ما يمكننا تحسينه، أمامنا مباراة كبيرة أخرى يوم الأربعاء".

خسر يونايتد مباراة الجولة الأولى من دوري الأبطال على يد يانج بويز السويسري بهدفين لهدف.

ديفيد دي خيا مانشستر يونايتد فياريال أستون فيلا برونو فيرنانديز
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