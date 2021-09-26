جيسوس: كنت محظوظا أمام تشيلسي

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 13:28

كتب : FilGoal

سيتي - تشيلسي

اعترف جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي بوقوف الحظ إلى جانبه في لقطة هدف الفوز على تشيلسي في ستامفورد بريدج.

جيسوس سجل هدف اللقاء الوحيد ليحصد لفريقه النقاط الثلاث ويرتقي للمركز الثاني الدوري الإنجليزي.

وقال جيسوس في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعددنا للمباراة للعب بشكل جيد مثلما نحاول دائما".

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وأضاف "جئنا للعب ضد أحد أفضل الفرق، إنهم أبطال أوروبا، ولديهم الكثير من اللاعبين الرائعين، لذلك كنا نعلم أنه سيكون من الصعب الذهاب إلى ستامفورد بريدج لقد لعبنا بشكل جيد وفزنا بالمباراة".

وتابع "لقد كنت محظوظا بعض الشيء في لقطة الهدف لكنني سعيد جدا بتسجيله والأهم هو أننا فزنا بالمباراة ولعب الجميع بشكل جيد".

وسدد جيسوس كرة قوية من مشارف منطقة الجزاء ارتطمت بأحد المدافعين وذهبت إلى الشباك.

وواصل الدولي البرازيلي "لدينا الكثير من اللاعبين الكبار لخلق الفرص وتسجيل الأهداف".

وأتم "نحاول دائما اللعب بشكل جيد ولكن في بعض الأحيان لا نلعب بشكل جيد، وهذا أمر طبيعي".

جابرييل جيسوس مانشستر سيتي تشيلسي
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