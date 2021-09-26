اعتزال سمير نصري

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 12:38

كتب : FilGoal

سمير نصري - أرسنال - وست هام

أعلن سمير نصري لاعب فرنسا السابق اعتزاله كرة القدم خلال حواره مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية.

سمير نصري

النادي : معتزل

وأوضح لاعب الوسط السابق البالغ عمره 34 عاما أن علاقته بكرة القدم تغيرت بعد حرمانه من اللعب لمدة عام في 2018 بعد اتهامه بتعاطي المنشطات.

فبعد عودته للملاعب في يناير 2019 انضم لوست هام يونايتد لمدة نصف موسم قبل أن يلعب عاما لأندرلخت.

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ويعمل نصري محللا في قناة Canal+ الفرنسية.

بدأ في مارسيليا وانتقل لأرسنال في 2008 ثم في 2011 ارتدى قميص مانشستر سيتي.

ولعب لإشبيلية وأنطاليا سبور قبل أن يوقف عاما في يناير 2018.

وتوج نصري بخمسة ألقاب خلال مسيرته أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع سيتي.

وكان أفضل لاعب فرنسي في 2010.

ومثل نصري، الجزائري الأصل، منتخب فرنسا في 41 مباراة وسجل 5 أهداف.

لعب مع منتخب الديوك في يورو 2008 و2012.

سمير نصري
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