سولشاير: التسرع كلفنا الخسارة من أستون فيلا.. وسنقاتل أمام فياريال

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 12:30

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

يعتقد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن التسرع كلف فريقه خسارة لقاء أستون فيلا، مشددا على رغبة فريقه في تجاوز الهزيمة بالفوز في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ولقن أستون فيلا أول هزيمة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، قبل أيام من مواجهة فياريال في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "اعتقدت أننا كنا جيدين للغاية في التحول من الدفاع للهجوم، لقد دافعنا بقوة وهاجمنا بسرعة".

أخبار متعلقة
تقييم صلاح أمام برينتفورد من الصحف الإنجليزية صن: رونالدو يريد الاعتزال في مانشستر يونايتد.. وتدريب ابنه في فريق الشباب أنشيلوتي: التعادل مع فياريال خطوة للأمام.. وفالفيردي يمكنه اللعب في أي مركز إيمري: فياريال بات قادرا على النظر للفرق الكبيرة في أعينها

وأضاف النرويجي "لكن عندما وصلنا إلى المرمى، لم يكن القرار النهائي أو التنفيذ النهائي أو جودة التمريرة أو التسديدة أو القرار جيدًا بما يكفي لتسجيل الأهداف"

وأكمل "في بعض الأحيان يكون القرار متسرعًا. لم يكن لدينا سيطرة كافية على الرغم من أننا استحوذنا على الكرة بنسبة 60٪؜، وسددنا ما يقرب من 30 تسديدة".

وشدد "في كل مرة تتعرض فيها للهزيمة، عليك أن تدافع عن نفسك، وتدافع عن فريقك، وتقاتل من أجل فريقك وسنفعل ذلك".

ويستقبل يونايتد منافسه فياريال يوم الأربعاء في تكرار لنهائي بطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، الذي خسره الشياطين الحمر بركلات الترجيح.

وأتم سولشاير "إنها مباراة كبيرة، ليلة في دوري أبطال أوروبا ونعلم أننا بدأنا تلك المجموعة بطريقة سيئة، لكننا سنكون مستعدين".

وخسر يونايتد مباراة الجولة الأولى من يانج بويز السويسري بهدفين لهدف.

مانشستر يونايتد أستون فيلا فياريال
نرشح لكم
أخر الأخبار
دي خيا: برونو لن يتأثر بإهدار ركلة جزاء في وقت قاتل دقيقة | الدوري الإنجليزي
كارتيرون لـ في الجول: لم أتفاوض مع أي ناد إماراتي.. وليس لدي وكيل أعمال حاليا 19 دقيقة | الدوري المصري
ديبالا في 20 دقيقة أمام سامبدوريا يسجل ويستبدل باكيا للإصابة 23 دقيقة | الدوري الإيطالي
عصام عبد الفتاح: الفيديو حاضر في قبل نهائي الكأس.. وحكمان مصريان في مونديال 2022 25 دقيقة | مصر
جيسوس: كنت محظوظا أمام تشيلسي 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طبيب الأهلي لـ في الجول: لا صحة لما أثير حول شريف وأفشة ساعة | منتخب مصر
أجانب الدوري للموسم المقبل - 26 جنسية.. 17 تونسيا في 14 فريقا.. و5 لاعبين من خارج إفريقيا ساعة | الدوري المصري
تحدي الملك المصري - اختبر معلوماتك عن أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي ساعة | اختبار في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري