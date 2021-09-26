سولشاير: التسرع كلفنا الخسارة من أستون فيلا.. وسنقاتل أمام فياريال

يعتقد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن التسرع كلف فريقه خسارة لقاء أستون فيلا، مشددا على رغبة فريقه في تجاوز الهزيمة بالفوز في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ولقن أستون فيلا أول هزيمة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، قبل أيام من مواجهة فياريال في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "اعتقدت أننا كنا جيدين للغاية في التحول من الدفاع للهجوم، لقد دافعنا بقوة وهاجمنا بسرعة".

وأضاف النرويجي "لكن عندما وصلنا إلى المرمى، لم يكن القرار النهائي أو التنفيذ النهائي أو جودة التمريرة أو التسديدة أو القرار جيدًا بما يكفي لتسجيل الأهداف"

وأكمل "في بعض الأحيان يكون القرار متسرعًا. لم يكن لدينا سيطرة كافية على الرغم من أننا استحوذنا على الكرة بنسبة 60٪؜، وسددنا ما يقرب من 30 تسديدة".

وشدد "في كل مرة تتعرض فيها للهزيمة، عليك أن تدافع عن نفسك، وتدافع عن فريقك، وتقاتل من أجل فريقك وسنفعل ذلك".

ويستقبل يونايتد منافسه فياريال يوم الأربعاء في تكرار لنهائي بطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، الذي خسره الشياطين الحمر بركلات الترجيح.

وأتم سولشاير "إنها مباراة كبيرة، ليلة في دوري أبطال أوروبا ونعلم أننا بدأنا تلك المجموعة بطريقة سيئة، لكننا سنكون مستعدين".

وخسر يونايتد مباراة الجولة الأولى من يانج بويز السويسري بهدفين لهدف.

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