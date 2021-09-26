حين قاد كيروش فريق الأساطير لإسقاط مدرب ليبيا الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 11:55 كتب : FilGoal كارلوس كيروش حين قاد كيروش فريق الأساطير لإسقاط مدرب ليبيا مصر اضغط هنا لتطالع التقرير منتخب مصر كارلوس كيروش نرشح لكم أخر الأخبار ضياء السيد لـ في الجول: منتخب مصر لم يعد بـ "أسبقية الحجز".. لا اعتبار للأسماء 24 دقيقة | منتخب مصر حين قاد كيروش فريق الأساطير لإسقاط مدرب ليبيا 30 دقيقة | تقرير في الجول حمص لـ في الجول: نبدأ الفترة الثانية من الإعداد.. وانضمام شكري نجيب والصحراوي 33 دقيقة | الدوري المصري تقييم صلاح أمام برينتفورد من الصحف الإنجليزية 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي أرقام في الجول توضح – لماذا استحق مهند لاشين التواجد ضمن اختيارات كيروش 49 دقيقة | منتخب مصر صن: رونالدو يريد الاعتزال في مانشستر يونايتد.. وتدريب ابنه في فريق الشباب ساعة | الدوري الإنجليزي وائل جمعة: الآية معكوسة في مصر.. الأندية أهم من المنتخب ساعة | منتخب مصر الصفقة الرابعة.. كليوباترا يضم التونسي السعيداني ساعة | ميركاتو التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. ضياء السيد لـ في الجول: منتخب مصر لم يعد بـ "أسبقية الحجز".. لا اعتبار للأسماء قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا أرقام في الجول توضح – لماذا استحق مهند لاشين التواجد ضمن اختيارات كيروش تقييم صلاح أمام برينتفورد من الصحف الإنجليزية حين قاد كيروش فريق الأساطير لإسقاط مدرب ليبيا الأكثر مشاهدة 1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 قائمة المنتخب للمحترفين - تواجد صلاح ومصطفى محمد.. عودة مرسي وانضمام مرموش لأول مرة أمس اليوم غدا كأس مصر 1 الأهلي 0 إنبـي انتهت الدوري الإنجليزي 3 برينتفورد 3 ليفربول انتهت الدوري الإسباني 0 ريال مدريد 0 فياريال انتهت الدوري الفرنسي 2 باريس سان جيرمان 0 مونبلييه انتهت الدوري الإيطالي 2 إنتر ميلان 2 أتالانتا انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال - توتنام هوتسبر لم تبدأ 17:30 الدوري الإسباني - برشلونة - ليفانتي لم تبدأ 16:15 الدوري الإيطالي - يوفنتوس - سامبدوريا لم تبدأ 12:30 الدوري الإيطالي - لاتسيو - روما لم تبدأ 18:00 الدوري الإيطالي - نابولي - كالياري لم تبدأ 20:45 الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس - برايتون لم تبدأ 21:00 الدوري الإسباني - سيلتا فيجو - غرناطة لم تبدأ 21:00 الدوري الإيطالي - فينيسيا - تورينو لم تبدأ 20:45 دوري نجوم قطر - الريان - الخور لم تبدأ 18:30 دوري نجوم قطر - الوكرة - الأهلي لم تبدأ 18:30