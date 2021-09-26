صن: رونالدو يريد الاعتزال في مانشستر يونايتد.. وتدريب ابنه في فريق الشباب

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 11:25

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

يسعى كريستيانو رونالدو لاستمرار اللعب في مانشستر يونايتد حتى اعتزاله.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ويفكر رونالدو بعد ذلك في الاتجاه إلى التدريب عن طريق فريق الشباب الذي يلعب ضمن صفوفه نجله.

ووقع رونالدو -36 عاما- صفقة لمدة عامين مع مانشستر يونايتد مع خيار عام ثالث.

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وكشف مصدر لصحيفة ذا صن "رونالدو أوضح للجميع أنه عاد إلى يونايتد لمساعدتهم على الفوز بالألقاب".

وتابع "لكن ما في ذهن رونالدو هو اللعب لأكثر من عامين، لا يزال في ذروة لياقته البدنية ويريد إظهار أنه لا شيء مستحيل".

وشدد "رونالدو مهووس بكرة القدم ويعرف كل شيء عن اللعبة لذلك مستمر فيها بعد اعتزاله".

وأوضح المصدر لصحيفة ذا صن: "يعتقد رونالدو أن قيادة فريق الشباب في مانشستر يونايتد بعد اعتزال ستكون طريقة جيدة لبدء الفصل التالي من مسيرته".

ويلعب كريستيانو جونيور ضمن صفوف فريق شباب مانشستر يونايتد ويبلغ من العمر 11 عاما.

وسبق لكريستيانو جونيور اللعب ضمن صفوف شباب يوفنتوس وسجل أربعة أهداف في ظهوره الأول بعمر التاسعة.

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