وائل جمعة: الآية معكوسة في مصر.. الأندية أهم من المنتخب

انتقد وائل جمعة مدير منتخب مصر ونجم الفراعنة والأهلي السابق ما وصفه بتقديم مصلحة الأندية على المنتخب الوطني.

وقال مدافع مصر السابق المتوج 3 مرات بكأس إفريقيا:"بكل أمانة في السنوات الأخيرة بات الاهتمام بالأندية أكثر من المنتخب".

وأضاف خلال حديثه عبر قناة الشمس "الآية معكوسة، من المفترض أن تخدم الأندية المنتخب، لكن حاليا المنتخب في المقام الثاني بعد الأندية".

واستمر "لابد أن تكون الأولوية لارتباطات المنتخب عند اتخاذ أي قرار متعلق بالدوري المحلي".

وأردف "(محمد) صلاح أرسل لي منذ دقائق تذكرة الطيران التي سينضم بها لمعسكر مباراتي ليبيا. هو الأنسب لقيادة الفريق؟ المدرب كارلوس كيروش هو صاحب القرار".

ويستعد منتخب مصر، بثوبه الجديد مع المدرب البرتغالي كيروش، لمواجهة ليبيا مرتين في أكتوبر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وتولى كيروش قيادة الفراعنة خلفا لحسام البدري الذي جمع 4 نقاط من أول مباراتين في التصفيات بإسقاط أنجولا والتعادل مع الجابون.

وأصبح جمعة مديرا للمنتخب خلفا لزميله السابق محمد بركات.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم الثلاثاء وسيلعب الفريق لقاء وديا ضد ليبيريا يوم الخميس.

وأعلن منتخب مصر قائمة لاعبيه المحليين صباح الأحد والتي سينضم لها المحترفون الأسبوع المقبل. (طالع القائمة من هنا)